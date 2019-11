Semed Penedo promove formação continuada para monitores do transporte escolar

Data: 20/11/2019



Uma das marcas do governo Március Beltrão/Ronaldo Lopes é investir na qualificação dos funcionários da Prefeitura de Penedo. Servidor mais capacitado presta serviço de melhor qualidade. Dessa forma, milhares de estudantes da rede pública tornam-se beneficiados pela oferta da formação continuada para monitores do transporte escolar.

A capacitação promovida pela Secretaria Municipal de Educação (Semed) é desenvolvida por meio do seu Departamento de Transporte e atende os 47 monitores dos amarelinhos, como são conhecidos os ônibus que levam estudantes de casa para a escola e no regresso da unidade de ensino para o seu reencontro com a família.

Investimentos em Educação

Dos 7.945 estudantes matriculados nas unidades de ensino da Semed Penedo em 2019, cerca de três mil são atendidos pelo serviço prestado pela Prefeitura de Penedo. Em setembro deste ano, a gestão Terra do Desenvolvimento e da Cultura ampliou a frota de amarelinhos, mais um investimento da administração que devolve dignidade e qualidade de vida aos penedenses.

A formação continuada para monitores do transporte escolar acontece com módulos sobre curso de primeiros socorros, relações humanas e interpessoais no ambiente de trabalho, gestão de conflitos, desenvolvimento da educação e o transporte escolar, tópicos do Direito e do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), Lei de Diretrizes e Base (LDB) e o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), ética das relações humanas e relação entre escola e família.

O próximo encontro entre o Departamento de Transporte da Semed Penedo com os responsáveis pela organização e convivência saudável dos estudantes nos amarelinhos acontece na manhã de sábado, 23, a partir das 8 horas, no auditório da unidade Penedo do Instituto Federal de Alagoas (Ifal).

Por Fernando Vinícius – Decom PMP