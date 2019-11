Bandidos invadem casa ao lado de lotérica, rendem idosa e roubam R$ 50 mil por buraco na parede

Data: 22/11/2019



Uma idosa moradora do bairro do Benedito Bentes, parte alta de Maceió, foi rendida por homens armados na noite dessa quinta-feira (21), e feita refém enquanto eles arrombavam uma casa lotérica que fica ao lado da casa. As informações foram confirmadas pelo 5º Batalhão da Polícia Militar.

O TNH1 teve acesso às imagens do buraco feito pelos assaltantes entre a casa da idosa e a lotérica. Eles ficaram no local das 22h até as 2h da manhã, quando saíram levando cerca de R$ 50 mil.

De acordo com informações do 5º Batalhão, a lotérica fica na Avenida Benedito Bentes, uma das principais vias do bairro. Apesar do susto, a mulher não ficou ferida.

Fonte: TNH1