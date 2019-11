Campo de petróleo no interior de Alagoas é o 5º mais produtivo em terra do País

Localizado a 40 km de Maceió, na região de São Miguel dos Campos, o campo de petróleo Anambé, foi o 5° maior produtor terrestre do óleo no Brasil em Setembro deste ano. Dados da Agência Nacional de Petróleo (ANP) mostram que o campo produziu 750 barris por dia. Ainda segundo a ANP, a produção diária de petróleo em Alagoas no período foi de 3.025 barris por dia.

O número de barris de petróleo produzidos diariamente em Alagoas aumentou em setembro, último mês aferido pela ANP, em comparação com agosto. Ao todo foram 251 barris produzidos a mais diariamente, o que representa aumento de 9%.

Quando comparado com o mesmo período do ano anterior, os dados da produção alagoana de petróleo apresentaram crescimento de 11%. Em setembro do ano passado o estado produzia 2707 barris por dia, 318 a menos do que o registrado no mesmo período deste ano.

No caso do campo de Anambé o aumento é bem maior. Os poços saíram de uma produção de 421 barris/dia em setembro de 2019 para 750 barris/dia no mesmo período deste ano, o que representa crescimento de 78% e fez o campo saltar de 17° para 5° maior produtor terrestre de petróleo do País.

Em Alagoas são 11 campos produtores de petróleo de acordo com a ANP. O Campo de Anambé, especificamente, conta com área de desenvolvimento de 11,3 km². O campo foi descoberto em 05/11/2004, a declaração de comercialidade foi dada em 05/04/2005 e o início de produção se deu em 01/07/2005. O campo conta com 22 poços perfurados e destes 18 produzem. Até dezembro de 2015, o campo acumulava 798 mil metros cúbicos já produzidos.

por Hebert Borges/Gazetaweb