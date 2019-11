Marcius Beltrão assina Projeto de Lei para isenção da taxa de inscrição do concurso público

Data: 21/11/2019



O edital para o concurso público da Prefeitura de Penedo deve ser lançado na primeira quinzena de janeiro de 2020. E nesta quinta-feira (21), o prefeito Marcius Beltrão (PDT), deu mais um passo para a sua realização. No Gabinete, na presença de quatro vereadores, foi assinado um Projeto de Lei (PL) que tem por objetivo a concessão de isenção da taxa de inscrição para o certame. Tendo o candidato que obedecer aos critérios listados.

A matéria segue com tramitação em regime de urgência. “Queremos com o Projeto de Lei proporcionar oportunidade, para pessoas que se enquadram dentro dos critérios possam participar do concurso tendo a isenção da taxa. Estamos com isso assegurando o que rege a Constituição Federal, onde deixa claro o acesso universal ao concurso público e ao trabalho”, justificou o prefeito a inciativa.

O presidente da Câmara de Vereadores Marcelo Pereira (PMN), recebeu das mãos do chefe do Executivo o Projeto e destacou que a iniciativa reafirma o compromisso do Poder Executivo em permitir, e também realizar o tão esperado concurso.

“Essa iniciativa de isentar a taxa de inscrição é muito importante. O poder público está cumprindo o seu papel em gerar oportunidades. Esse projeto também reafirma o compromisso do Executivo com a realização do concurso. Não resta dúvidas que as etapas para que ele ocorra estão sendo cumpridas, como ditam as Leis brasileiras”, encerrou o vereador.

Até o final do mês a empresa responsável pelo certame deverá ser definida e o contrato assinado, dando continuidade ao processo de realização do concurso. Os cargos serão os seguintes:

– Agente de logística e sistema de informação;

– Agente de trânsito;

– Agente em endemias;

– Assistente de governança;

– Assistente social;

– Auxiliar em saúde bucal;

– Auxiliar de creche;

– Auxiliar de transporte;

– Agente de segurança no trânsito e mobilidade urbana;

– Biomédico;

– Bioquímico;

– Engenheiro Civil;

– Enfermeiro;

– Engenheiro do Trabalho;

– Farmacêutico;

– Fiscal de postura;

– Fisioterapeuta;

– Fonoaudiólogo;

– Médico generalista;

– Médico veterinário;

– Motorista;

– Nutricionista;

– Odontólogo (40 horas);

– Odontólogo bucomaxilofacial;

– Odontólogo periodontista;

– Odontólogo endodontia;

– Operador de máquinas;

– Procurador;

– Profissional em educação física;

– Psicólogo;

– Professor de séries iniciais;

– Professor de geografia;

– Professor de história;

– Professor de inglês;

– Professor de língua portuguesa;

– Professor de matemática;

– Técnico agrícola;

– Técnico em radiologia;

– Técnico de prótese dentária;

– Técnico de laboratório;

– Técnico de enfermagem;

– Técnico em edificações;

– Terapeuta ocupacional;

Por Roberto Miranda