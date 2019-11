Procon Alagoas promove Feirão de Renegociação de dívidas em dezembro

Data: 21/11/2019



O Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor de Alagoas (Procon) realizará nos dias 5, 6 e 7 de dezembro, o Feirão de Renegociação de dívidas, no estacionamento do Maceió Shopping, no bairro Mangabeiras. Irão participar 14 empresas entre elas bancos, as principais operadoras de telefonia e prestadoras de água e energia.

As empresas participantes foram convidadas a partir dos índices de inadimplência apresentados pelos consumidores durante os atendimentos realizados pelo Procon Alagoas.O evento é uma iniciativa do instituto junto ao Núcleo de Apoio ao Superendividado (NAS) para fornecer condições mais vantajosas de negociar débitos atrasados cobrados pelas empresas.

“É uma grande oportunidade para o consumidor alagoano iniciar 2020 com as contas em dia e o nome limpo. Estamos trabalhando duro para realizar este que será o maior feirão dos últimos anos”, garante o diretor-presidente do Procon/AL, Daniel Sampaio.

O feirão de renegociação, durante os três dias, funcionará em horário estendido. Na quinta (05) e sexta (06), os atendimentos são das 10h00 às 20h00, e o último dia no sábado (07), tem início às 08h00 e termina às 16h00.

Sobre o local da edição deste ano, o estacionamento do Maceió Shopping, Daniel Sampaio afirma que foi algo diferencial. “A escolha se deu pelo grande fluxo de consumidores, além de ser um local acessível e perto de tudo. Fizemos questão de estender o horário de funcionamento do feirão, para a atender àqueles consumidores que, por conta do trabalho, possuem um horário mais apertado. A nossa equipe do Procon/AL vai atuar para que as negociações sejam proveitosas para ambas as partes”.

As empresas participantes do evento serão: Bradesco, Banco do Brasil, Banco do Nordeste, Caixa Econômica Federal, BMG, Banese, Crefisa, Casal, Equatorial, Claro, NET, Oi, Cesmac, CDL Maceió e SPC Brasil. O consumidor que desejar participar deverá comparecer com originais e cópias do RG, CPF, comprovante de residência atualizado (menos de 3 meses) e documentos da dívida que deseja negociar.

Serviço:

Evento: Feirão de Renegociação de Dívidas PROCON/AL.

Local: Estacionamento do Maceió Shopping.

Datas e Horários:

Quinta-feira (05/12) – 10:00 às 20:00

Sexta-feira (06/12) – 10:00 às 20:00

Sábado (07/12) – 8:00 às 16:00

Documentos Necessários: Originais e cópias do RG, CPF, comprovante de residência atualizado (menos de 3 meses) e documentos da dívida.

Fonte: Agência Alagoas