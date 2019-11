CRB empata com o Figueirense e não tem mais chances de chegar à Série A

Data: 23/11/2019



O cântico da torcida regatiana: “o nosso sonho não acabou”, deixou de fazer sentido nesta edição de Campeonato Brasileiro da Série B. O empate sem gols com o Figueirense, nesta sexta-feira (22), deixou o CRB sem chances matemáticas de entrar no G4 e, consequentemente, chegar à Série A em 2020.

Jogando no Estádio Rei Pelé, Galo carimbou a trave duas vezes, pressionou, mas não tirou o 0x0 do marcador. Com o resultado, o Regatas chegou aos 55 pontos, na 6ª colocação, a quatro do Coritiba (4º) e como existe apenas mais três pontos em disputa, não alcançará o Coxa. O Figueira, por sua vez, assegurou a permanência na Série B da próxima temporada e rebaixou de uma só vez Vila Nova, Criciúma, São Bento e Londrina.

Na última rodada, o CRB vai encarar o campeão Bragantino, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista-SP. O Figueirense vai a campo contra o Operário-PR, no Orlando Scarpelli, em Florianópolis-SC. Todos os jogos da rodada acontecerão no sábado (30), às 16h30.

Ficha técnica

CRB: Edson Mardden (Fernando Henrique); Daniel Borges, Wellington Carvalho, Ewerton Páscoa e Bryan; Claudinei, Lucas Siqueira e Élton (Edson Cariús); Alisson Farias, Willie (Daniel) e Léo Ceará. Técnico: Marcelo Chamusca.

Figueirense: Pegorari, Luis Ricardo, Alemão, Pereira e Conrado; Patrick, Tony e Fellipe Mateus; Victor Guilherme (Robertinho), Breno (Héliton) e Rafael Marques (Andrigo). Técnico: Pintado.



Por Mauricio Manoel/Gazetaweb