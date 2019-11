Locais de prova do concurso dos cartórios em AL são divulgados pelo CNJ

Data: 22/11/2019



A Comissão do concurso para delegações de notas e registro de Alagoas divulgou nesta sexta-feira (22) os locais de prova dos candidatos que prestarão o concurso para os cartórios extrajudiciais. O edital de convocação foi publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça de Alagoas.

O concurso está sob a responsabilidade do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que designou o desembargador Marcelo Berthe para a presidência da comissão.

Os portões serão fechados às 9h e os candidatos devem comparecer ao local com antecedência mínima de 30 minutos.

As provas do critério de remoção, para pessoas que já exerçam titularidade de registro ou notarial há mais de dois anos, serão realizadas no dia 7 de dezembro, às 9h.

Já para quem está ingressando na carreira notarial e registral, o exame de provimento está marcado para o dia 8 de dezembro, também às 9h.

No sábado (7), as provas serão realizadas na unidade Farol do Centro Universitário Maurício de Nassau (Uninassau), que fica na rua José de Alencar, 511.

No domingo (8), serão cinco locais de prova:

Uninassau – José de Alencar, 511, Farol;

Faculdade de Tecnologia de Alagoas (FAT) – Avenida Muniz Falcão, nº 1.200, Barro Duro;

Faculdade Estácio de Alagoas – Avenida Pio XII, nº 70, Jatiúca;

Faculdade Raimundo Marinho – Avenida Durval De Góes Monteiro, nº 9757, Tabuleiro Do Martins;

Colégio Intensivo – Rua Doutor Messias De Gusmão, nº 211, Pajuçara.

Além do comprovante de inscrição, os participantes devem levar um documento de identidade ou carteira de exercício profissional.

Suspensões

Lançado em 2014, o concurso foi suspenso também por determinação do CNJ. Em dezembro de 2017, uma nova decisão autorizou a continuidade do concurso, dando andamento aos trâmites para elaboração de um novo edital.

As inscrições foram reabertas em fevereiro 2018, mas em maio do mesmo ano o CNJ suspendeu novamente o concurso após o pedido de um dos candidatos. Em maio de 2019, TJ/AL anunciou que o certame seria retomado com um novo edital.

Fonte: G1/AL