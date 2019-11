Novas escolas da região metropolitana iniciam pré-matrícula para o ano letivo 2020

Data: 22/11/2019



O esforço realizado pelo Governo de Alagoas, junto à Secretaria de Estado da Educação (Seduc), com o investimento na reforma e construção de escolas, ganhará mais um capítulo: o fortalecimento da Região Metropolitana com a abertura de duas novas escolas em Marechal Deodoro e Rio Largo. As duas unidades começam a funcionar em 2020 e a pré-matrícula para ambas pode ser feita no site www.matriculaonline.al.gov.br.

Juntas, as duas unidades somam 960 vagas para alunos do 6º ano do ensino fundamental e 1º série do ensino médio.

A escola de Marechal Deodoro funcionará no povoado de Massagueira e oferta 320 vagas, das quais 160 para a 6ª série do ensino fundamental no período da manhã e 160 para a 1ª série do ensino médio no período da tarde. A unidade conta com 12 salas de aula, além de ginásio poliesportivo, campo de futebol society,auditório e dois laboratórios, um de informática e o outro de ciências.

Já a unidade de Rio Largo está localizada no Conjunto Jarbas Oiticica e ofertará 640 vagas para os períodos da manhã e tarde. Durante a manhã, são 160 vagas para o 6º ano do ensino fundamental e 160 vagas para estudantes da 1ª série do ensino médio. À tarde, também serão ofertadas 160 vagas para o 6º ano ensino fundamental e 160 para a 1ª série do ensino médio. O prédio contará com estrutura similar ao de Marechal Deodoro, com 12 salas de aula, laboratórios de informática e ciências, refeitório, ginásio poliesportivo society e uma ampla área de lazer.

Pré-matrícula – Os pais de alunos que estão ingressando ou retornando à rede estadual de ensino devem realizar a pré-matrícula, pelo site www.matriculaonline.al.gov.br até o dia 7 de dezembro.

No ato da pré-matrícula, o responsável deverá informar o nome completo do estudante, data de nascimento, sexo, CPF,endereço completo com CEP, telefone, endereço de e-mail, nome da mãe e pai ou responsáveis.

Devem também declarar se o aluno possui deficiência, sua escola de origem, ano ou série que cursará, turno e selecionar até três opções de escola. Em janeiro de 2020, o candidato deverá retornar ao site da matrícula online para saber em qual unidade de ensino foi alocado, assim como o local e data para confirmação e realização da matrícula. A confirmação presencial na escola é pré-requisito para garantir a vaga. Ao todo, a Seduc oferece mais de 52 mil vagas para a pré-matrícula de novatos para o ano letivo 2020.

Fonte: Agência Alagoas