Estudante da rede estadual fala da responsabilidade de representar Alagoas como Jovem Senador

Data: 24/11/2019



“Quero representar bem Alagoas e deixar minha marca. Estou muito ansioso e sei que tudo que estou imaginando vai ser ainda melhor”. As palavras de Pedro Henrique Araújo, aluno da 3ª série do ensino médio da Escola Estadual Edite Machado, de Capela, representam bem o misto de alegria, orgulho e responsabilidade que o estudante carrega para representar o estado como Jovem Senador em Brasília a partir desta segunda-feira (25). Pedro e sua professora orientadora, Cremilda Melo, viajaram para a Capital Federal na madrugada deste domingo (24) e, lá, durante todo a semana, o estudante vivenciará a rotina de um senador no Congresso.

Pedro foi o primeiro colocado no Brasil no Concurso de Redação do Senado por sua redação “Interpreta-me ou te devoro”, onde faz uma analogia da lenda grega de Édipo e da esfinge (monstro alado que devorava todos os que não decifrassem seus enigmas) e o orçamento público brasileiro, que, de certa, também é um enigma para muitas pessoas. “Este ano, o tema do Concurso de Redação do Senado foi sobre cidadania e orçamento público, um assunto que muitas pessoas têm dificuldade para entender, inclusive eu. E foi isso que me inspirou para a redação”, conta o jovem.

Atuação – Enquanto estiver em Brasília, Pedro terá uma jornada de um senador, formando comissões, elaborando e votando projetos de lei. O seu projeto, por sinal, une segurança pública e direitos humanos, propondo a criação de uma delegação específica para atuar em crimes de homofobia. “As delegacias da Mulher têm uma atuação importante no combate à violência contra o público feminino. Acredito que uma delegacia específica também teria efeito similar no combate à homofobia”, explica Pedro, que, no dia 29, terá o seu projeto votado junto a outras propostas.

Ansioso pela viagem, Pedro recebeu dicas de seus dois antecessores: Arabela Moreira e Jonatha Marcone, ex-alunos do Edite Machado e jovens senadores por Alagoas em 2015 e 2017, respectivamente. “É uma honra estar no mesmo grupo que eles dois. Isso eleva o nome de nossa escola, quero representá-la, assim como o nosso estado, da melhor forma possível”, declara Pedro.



por Ascom Seduc