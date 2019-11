Agentes da SMTT e Corpo de Bombeiros realizam simulação de acidente em último modulo de treinamento

Data: 26/11/2019



Finalizando a capacitação realizada pela Prefeitura de Penedo para agentes de trânsito e fiscais de transporte da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT), foram abordados na Escola de Governo da PGM, os primeiros procedimentos nos casos de acidente no trânsito, sendo esse treinamento ministrado por militares do 6º GBM, sob comando do Sargento Aragão, Cabo José Sandro e equipe.

Os agentes aprenderam as técnicas necessárias para realizar esses procedimentos e também puderam demonstrar todo conhecimento obtido na prática, com uma simulação de acidente de trânsito realizado na orla ribeirinha, na qual realizaram os primeiros procedimentos enquanto aguardavam a chegada do corpo de bombeiros.

Conhecimentos obtidos

Durante três dias, os agentes públicos foram capacitados com diversos conhecimentos acerca das diversas situações que podem ocorrer diariamente em sua área de atuação.

Para o agente municipal de trânsito José Adilson Pereira foram dias de aprendizagem na qual puderam obter diversos conhecimentos novos, estando integrados com instituições como a Policia Militar e o Corpo de Bombeiros.

“Temáticas muito importantes para que no dia a dia possamos enfrentar o trânsito. Tivemos uma palestra muito boa com o Psicólogo Vinicius, que mostrou como abordamos a sociedade corretamente, orientações da polícia sobre as formas de realizar abordagens em veículos e verificação de documentação. Também recebemos orientações com o instrutor James Santos sobre o Código Brasileiro de Trânsito”. Afirmou

O agente também destacou a importância de alinhar a parte teórica do aprendizado com a prática, por meio de simulações e blitz educativas.

“E por último aprendemos sobre primeiros socorros com os bombeiros militares, para poder assim prestar atendimento às vitimas de acidentes. Também tivemos a oportunidade de treinar todo o conhecimento obtido com a parte prática, onde realizamos uma blitz educativa e uma simulação de acidente, com todas as características de uma ocorrência real”, finalizou.

Ricardo Araújo

O Superintendente Municipal de Transporte e Trânsito Ricardo Araújo também ressaltou a importância dos três dias de treinamento com a equipe da SMTT, na qual os membros puderam aprender mais sobre administração de conflitos, fundamental para abordar os condutores com tranquilidade, alinhando isso com todo o conhecimento obtido tanto na parte teórica, quanto prática, dando uma condição diferenciada para a condução do trânsito de Penedo. Destacando também a importância das instituições unidas, em prol de um trânsito mais seguro.

por Thiago Sobral – Decom (PMP)