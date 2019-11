Falta de água no Rosete desafia técnicos do SAAE

Data: 26/11/2019



Após vários dias tentando solucionar o problema da falta de água no Conjunto Rosete Andrade a equipe técnica do SAAE parece ter encontrado o foco do problema. Há semanas o equipamento vem apresentando paradas sem que qualquer problema aparente existisse. Foram desmontados e remontados painéis elétricos, válvulas e limpeza do sistema, entretanto o problema persistiu. O eletricista Nelson Humeda com mais de 25 anos de experiência no SAAE revirou a estação pelo avesso, sem sucesso.

Apesar do painel de parâmetros de funcionamento mostrar a normalidade a instabilidade do abastecimento nas residências ocasionou várias reclamações. Na noite desta segunda feira dia 25, chegamos ao problema. Um minúsculo furo no selo de vedação da bomba centrífuga causava entrada de ar e com isso reduzia sua vazão em mais de 50%, deixando a população descoberta do abastecimento.

As equipes permanecem no local pra resolver o problema que será sanado ainda nesta terça feira com a retomada do sistema a sua normalidade.

por Assessoria