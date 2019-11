Governador anuncia para 13 de dezembro antecipação do décimo terceiro

Data: 25/11/2019



O governador Renan Filho anunciou, nesta segunda-feira (25), a antecipação para o dia 13 de dezembro o pagamento do décimo terceiro salário aos servidores públicos estaduais: ativos, inativos e pensionistas de todas as faixas salariais. Com um controle da folha de pessoal bastante efetivo, Alagoas continua sendo um dos poucos Estados do país a conseguir antecipar o pagamento do abono que, constitucionalmente, precisa ser efetivado até o dia 20 de dezembro.

“Infelizmente muitos Estados, bem mais ricos do que Alagoas, não conseguem cumprir com essa obrigação. Estou aqui, portanto, muito feliz em comunicar que o Governo do Estado de Alagoas está antecipando para o dia 13 de dezembro o pagamento do 13º salário dos servidores públicos. Espero, assim, estar antecipando, também, muito sucesso, muita saúde e muita prosperidade para todos vocês”, disse o governador, que gravou um vídeo sobre o anúncio para ser veiculado nas redes sociais.

Segundo informações da Secretaria de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio (Seplag), mais de 74 mil servidores públicos ativos, inativos e pensionistas – de todas as faixas salariais – vão receber o décimo. O pagamento representa a quantia de R$ 320 milhões, que deve circular na economia alagoana.

Apesar da crise econômica ainda afetar significativamente a maioria das federações, o Governo de Alagoas tem feito não somente a antecipação do décimo terceiro aos servidores, como, também, mantido em dia o pagamento mensal da folha salarial.

“Fui duas vezes prefeito e estou no segundo mandato como governador. Tenho orgulho de dizer que, durante todo esse tempo, jamais atrasei um único mês do salário dos servidores públicos. São 156 meses de pontualidade. A razão é simples: eu acredito que um Estado forte, bem administrado e com capacidade para mudar as coisas só tem sucesso se valorizar e trabalhar em parceria com o funcionalismo do Estado”, disse Renan Filho.

Fonte: Agência Alagoas