Marcos Palmeira, Mônica e Cebolinha roubam a cena na abertura do Circuito Penedo de Cinema

Data: 26/11/2019



O maior evento sobre a Sétima Arte de Alagoas foi aberto oficialmente nesta segunda-feira (25), na sala de exibições montada da Praça 12 de Abril, na histórica cidade do Penedo. O Circuito que leva o nome da cidade acontece em sua 9ª edição e segue até o dia 1º de dezembro. O homenageado deste ano é o ator Marcos Palmeira. Ele foi agraciado com a Medalha Velho Chico, pela militância em defesa do Rio da Unidade Nacional.

“A defesa da natureza é algo que me mobiliza. Vivo todos os dias tentando de alguma maneira levar a palavra da preservação, de defesa do meio ambiente. É muito importante que vocês crianças percebam o tempo que uma planta leva para crescer, isso é uma lição que nada é de imediato. Uma pequena atitude que a gente faça vai trazer uma grande transformação. Muito obrigado pela homenagem”, pontuou Marcos Palmeira.

A primeira noite foi uma grande festa!! Os olhares do público que ocupou todas as cadeiras da sala estavam voltados também para duas crianças, uma vestida de verde e a outra de vermelho segurando um coelho azul na mão direita. Os atores do filme – Turma da Mônica: Laços -, Giulia Benite (Mônica) e Kevin Vechiatto (Cebolinha) participaram da abertura. Após a exibição do longa, bateram um papo descontraído com as crianças e adultos presentes.

Para o estudante João Luiz, 11 anos, foi uma noite sensacional. “Apesar de no dia seguinte ter prova no colégio, não poderia deixar de prestigiar esta primeira noite, assistir ao filme e ainda tirar fotos com a Mônica e o Cebolinha. Sempre fui fã das revistas em quadrinhas e dos desenhos. Não perderia essa festa por nada”, disse.

O Circuito é mais um evento realizado pela Universidade Federal de Alagoas (Ufal), com o patrocínio da Prefeitura de Penedo. O vice-reitor José Vieira agradeceu o apoio de todos para a realização e destacou que estamos reafirmando com as artes que somos um povo livre e que vivemos em uma democracia. “Quero agradecer aos patrocinadores e realizadores. São várias mãos para que ocorra o Circuito. Ver essa sala de exibições repleta de gente mostra esperança. Mostra que a arte, a cultura e a ciência, libertam. Essa junção é um projeto de nação, de liberdade e democracia. E o cinema contribui em levar essa mensagem”, provocou.

O presidente da comissão de Educação, Cultura, Esporte e Turismo da Assembleia Legislativa (ALE), o deputado Marcelo Beltrão (MDB), também veio à Penedo prestigiar o evento. “Estamos presenciando a realização de um grande evento. Não consigo enxergar um estado desenvolvido sem educação e cultura. Somando essas áreas, o desenvolvimento é certo. São convergentes. Dessa forma, parabenizo todos os patrocinadores por investir no presente para colher no futuro. E também cumprimento os realizadores por contribuir com nossa Alagoas”, enfatizou.

Como acontece durante estes nove anos, Penedo recebe dezenas de artistas e realizadores, convidados, pesquisadores, estudantes e espectadores/turistas para acompanhar a programação.

“Nós temos diversas parcerias com a Universidade. E sei que elas vão continuar com os novos reitores. Pois bem, esse festival é um resgate dos grandes festivais e tudo isso tem a participação de Ufal. Tenho muito orgulho de fazer parte!! Quero dizer que fazer cultura e educação não é fácil. Contingenciar recursos para a educação é gastar dez vezes mais para combater a violência mais na frente. Fico feliz pela realização de mais uma edição. Quero agradecer ao Comitê da Bacia Hidrográfica do São Francisco, Sebrae e Governo de Alagoas, por acreditar neste sonho, para juntos alcançarmos esta festa linda”, encerrou o prefeito Marcius Beltrão.

Infantil

De terça (26) à quinta (28), das 8h às 10h, será realizada a Mostra de Cinema Infantil para crianças de escolas da rede pública de Penedo e região do Baixo São Francisco. Já a partir das 14h, estudantes do ensino fundamental e médio do município irão conferir à 6ª Mostra Velho Chico de Cinema Ambiental. As duas mostras terão intérpretes de Libras.

Mostras

Dentro da programação acontecem: 12º Festival do Cinema Brasileiro, 9º Festival do Cinema Universitário de Alagoas, 6ª Mostra Velho Chico de Cinema Ambiental e 9º Encontro de Cinema Alagoano.

Tudo de graça

O festival da Sétima Arte vai até o dia 1º de dezembro e conta em sua programação com a exibição de 60 filmes, entre curtas e longas-metragens, oficinas, mesas redondas, apresentações de trabalhos, conferências e shows musicais ao término das exibições. Tudo totalmente de graça. A programação acontece na sala de exibições montada na Praça 12 Abril, Theatro Sete de Setembro, Casa de Aposentadoria, auditório do Sebrae, Centro de Extensão Universitária (CEU) e Praça Barão de Penedo.

O Circuito Penedo de Cinema é uma realização do Instituto de Estudos Culturais, Políticos e Sociais do Homem Contemporâneo (IECPS), da Secretaria de Estado da Cultura (Secult) e da Universidade Federal de Alagoas (Ufal), com patrocínio da Prefeitura de Penedo, do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco (CBHSF) e do Sebrae Alagoas.

Por: Roberto Miranda