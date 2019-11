SAAE Penedo e CBHSF celebram convênio de cooperação técnica

Data: 26/11/2019



O esgoto lançado no rio São Francisco, a partir do Centro Histórico de Penedo e do trecho que se estende do bairro Santo Antônio (Barro Vermelho) até as ‘sete casas’, na rua Fernando Peixoto (mais conhecida como Santa Cruz), vai receber o tratamento sanitário.

A ótima notícia para toda a população ribeirinha e o Velho Chico é resultado do termo de cooperação técnica celebrado entre o Comitê da Bacia Hidrográfica do São Francisco (CBHSF) e o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), autarquia da Prefeitura de Penedo.

O documento assinado durante solenidade realizada nessa segunda-feira, 25, no auditório da Casa de Aposentadoria, viabiliza o serviço de interligação dos imóveis à rede de esgotamento sanitário, obra bancada com recursos da cobrança pelo uso de águas do Rio São Francisco.

A licitação do investimento inserido no Plano Municipal de Saneamento Básico será de responsabilidade da Agência Peixe Vivo, com previsão para abertura do processo ainda este ano. A fiscalização da execução da obra será do SAAE Penedo e do CBHSF.

Pioneirismo

“Penedo será a primeira cidade abastecida pelo Rio São Francisco em Alagoas a iniciar a redução do lançamento de efluentes. Nós já temos um sistema pronto, mas o volume que passa em nossa Estação de Tratamento de Esgoto ainda é muito baixo”, explicou o Presidente interino do SAAE Penedo, Francisco Sousa Guerra.

O lançamento de efluentes de cerca de 180 domicílios já interligados à rede de tratamento vai ultrapassar a casa de dois mil imóveis, informa Francisco Guerra, agradecendo o empenho do presidente do CBHSF, Anivaldo Miranda, e do vice-presidente do mesmo comitê, o penedense Maciel Oliveira, ausente da solenidade por estar participando de atividade relacionada ao CBHSF na Bahia.

O investimento em saúde pública e na revitalização do Rio da Unidade Nacional vai acabar com as ‘línguas negras’ que contaminam a orla ribeirinha, principalmente nas imediações do porto das balsas. “Cada real investimento em saneamento básico significa a economia de três reais com custos para tratamento de doenças, principalmente de veiculação hídrica”, ressalta Anivaldo Miranda.

“O Comitê da Bacia Hidrográfica do São Francisco se sente muito feliz em poder contribuir com Penedo, com a sua história e com o desenvolvimento de seu povo”, finalizou Miranda.

Parcerias

O Prefeito Március Beltrão parabenizou a equipe do SAAE Penedo e do CBHSF, frisando que esse projeto de saneamento básico de Penedo começou em sua primeira gestão, com apoio da Codevasf, agradecendo a colaboração do engenheiro e Vice-Prefeito de Penedo, Ronaldo Lopes, quando esteve à frente da superintendência da estatal em Alagoas.

“Na cabeça de alguns políticos, obra de saneamento não dá resultado. Eu vejo como um investimento de muita responsabilidade social, que melhora consideravelmente a saúde pública e respeita o meio ambiente, e isso é observado por empresas que têm interesse por Penedo. Nossa cidade está vez mais propícia a receber investimentos”, destacou o gestor penedense, encerrando a solenidade com o convite para o Circuito Penedo de Cinema, realizado pela Ufal, IECPS e CBHSF em parceria com a Prefeitura de Penedo, Governo de Alagoas e o Sebrae.

Por Fernando Vinícius – Decom PMP

Fotos: Roberto Miranda – jornalista PMP