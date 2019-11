Saulo é a grande atração da 2ª edição do Penedo Náutico

Data: 26/11/2019



Sucesso no primeiro ano e mais um evento incluído no calendário anual da cidade, a 2ª edição do – Penedo Náutico -, promete movimentar o Baixo São Francisco alagoano e sergipano. O prefeito Marcius Beltrão (PDT), através de live, ferramenta usada nas redes sociais para transmissão ao vivo, nesta terça-feira (26), anunciou a programação da festa que acontece no primeiro final de semana de janeiro.

A festa náutica é realizada nas águas do Velho Chico e dar boas-vindas ao calendário cultural, festivo e religioso de 2020 na cidade do Penedo. “Penedo é uma cidade turística por essência. Possui um rico e belo patrimônio arquitetônico e cultural. Belos casarões e igrejas. Mas, também precisamos de eventos, de um calendário para atrair turistas. O Penedo Náutico foi sucesso de público e caiu no gosto dos penedenses e turistas. Por isso, foi incluído no calendário na cidade e vamos realizar mais uma grande edição”, explicou o prefeito Marcius Beltrão.

Programação

Dia 04-01-20

11h – Passeio de lancha e jet-ski;

14h – Corrida rústica;

16h – Exposição de barcos a vela, pôr do sol e atrações culturais na Praça 12 de Abril.

Dia 05-01-20

14h – Show no palco flutuante com Saulo, na Prainha Nova.

Para o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo (Sedetur), Pedro Soares, o Penedo Náutico é um evento que contribui muito com o fomento econômico e turístico da cidade.

“Primeiro de tudo, esse é um evento único em toda a região e colabora muito para atrair turistas. Segundo, coopera com a divulgação da cidade e das suas belezas. E, por último, movimenta com intensidade a economia da cidade, gerando emprego e renda com barcos, buffet, bebidas e comidas. Além da ocupação máxima de toda a rede hoteleira, restaurantes e bares”, pontuou o secretário.



Samba Verão

Já no dia 1º de dezembro, a administração Terra do Desenvolvimento e da Cultura vai realizar mais uma edição do Samba Penedo. A festa acontecerá no estacionamento Prainha Doce, dando oportunidade a quatro bandas da cidade. O chamamento foi realizado por meio de edital, sendo o candidato obrigado a atender algumas exigências.

A festa começa a partir das 16h. Atrações: Louko Romance, Grupo Podes Crer, Banda D2, Nosso jeito, Delcio Luiz (Ex-cantor do Grupo Kiloucura) e Grupo Gingado.

A 2ª edição do Penedo Náutico acontece no primeiro final de semana de janeiro de 2020. A programação acontece nos dias 04 e 05, na Prainha Nova e Praça 12 de Abril. Já os festejos em homenagem ao Glorioso Bom Jesus dos Navegantes, acontece no segundo final de semana de janeiro. A programação artística na edição 2020 acontecerá nos dias, quinta (09), sexta (10) e sábado (11). As atrações serão divulgadas em livre pelo prefeito Marcius Beltrão, na próxima terça-feira, 03 de dezembro.

Por: Roberto Miranda