Técnicos da Ufal anunciam greve de 48 horas

Data: 25/11/2019



Os técnico-administrativos da Universidade Federal de Alagoas (Ufal) participam de greve nacional de 48h “contra as reformas do governo e o desmonte do Estado” nesta terça (26) e quarta-feira (27). A decisão segue orientação repassada pela Federação Nacional dos Servidores de Universidades Federais do Brasil (Fasubra) e foi aprovada na última assembleia do sindicato dos trabalhadores da Ufal (Sintufal).

O objetivo dos técnicos de Instituições Federais de Ensino Superior, segundo nota divulgada à imprensa, é “denunciar as consequências da aprovação da nefasta PEC da reforma da Previdência e dos sucessivos ataques à educação”. “O governo novamente foca nos trabalhadores, em especial nos servidores públicos, e envia mais um pacote de maldades ao Congresso Nacional com três Propostas de Emenda à Constituição (PEC)” explica texto divulgado pela Fasubra.

A Fasubra esclarece que “uma das medidas veda o aumento de despesa com pessoal, inclusive o aumento de vantagem, auxílio, bônus, abono, verba de representação e benefício de qualquer natureza” impondo mais arrocho para os servidores federais. Outros dispositivos impedem reajustes salariais, criação de cargo, emprego ou função que implique aumento de despesa; alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa; admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título; realização de concurso público; e criação de despesa obrigatória; entre outros.

Os técnico-administrativos estarão concentrados para realizar ato público a partir das 7 horas da manhã desta terça, na entrada do Campus AC Simões da Ufal para “denunciar as reformas do governo, seus prejuízos para os trabalhadores, e o desmonte do Estado”.

com assessoria