SEMDSH Penedo comemora um ano do programa Criança Feliz com diversas ações

Data: 26/11/2019



Para comemorar um ano de atuação do Programa Criança Feliz em Penedo, a Semdsh- Secretaria Municipal de desenvolvimento Social e Habitação, realizará nessa quarta-feira (27), na sede do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (antigo Peti), localizada no Complexo Educacional e Esportivo Alcides Andrade, evento que terá a presença das famílias acompanhadas pelo projeto. A ação ocorrerá a partir das 14 horas.

O Programa Criança Feliz visa ampliar a rede de atenção e o cuidado integral das crianças na primeira infância, levando em consideração sua família e seu contexto de vida.

De acordo com informações da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação, para ser atendido pelo programa Criança Feliz, a família deve ter como condição básica sua inclusão no Cadastro Único do município ( CADúnico) e ser beneficiária do Programa Bolsa Família.

Oficina para os técnicos do programa

Integrando as ações em comemoração a um ano do programa, a Semdsh Penedo realiza nesta terça-feira (26), na biblioteca da Sociedade de Cultura e Arte Popular de Penedo, uma oficina para os visitadores do programa e técnicos da Semdsh, com o tema “Engenharia Cerebral e Intersetorialidade das Políticas Públicas”, ministrada por Gineide Caetano, especialista no tema.

A oficina aborda as contribuições sensoriais para o desenvolvimento da primeira infância, tratando também sobre a contribuição das vias sensoriais durante o último período da gestação.

A questão da criança aprender mais até os seis anos de idade, assimilando tanto coisas boas como também negativas – por isso o cuidado fundamental que a família deve observar nesta fase da infância – também foi debatida com o público.

Além disso, foi salientada a importância do suporte dado às famílias mais vulneráveis pela assistência social dos municípios e seus diversos mecanismos, CRAS, CREAS, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, entre outros.

por Thiago Sobral – Decom (PMP)