AL Previdência suspende benefícios de servidores que não atualizaram cadastros

Data: 27/11/2019



A Alagoas Previdência publicou no Diário Oficial do Estado (DOE), desta quarta-feira (27), uma relação com os nomes de servidores públicos aposentados do estado que estão com o pagamento dos benefícios suspenso por falta de atualização dos dados cadastrais.

Confira a relação entre as páginas 41 e 44 do DOE

De acordo com o documento, os relacionados fazem parte de um grupo de servidores aposentados que deveriam ter concluído o recadastramento na AL Previdência até o dia 18 de novembro.

Com o repasse dos vencimentos suspensos, a liberação só deverá ocorrer após os relacionados atualizarem os dados cadastrais na sede da AL Previdência, que fica no térreo do Edifício Terra Brasilis, na Avenida da Paz, no Centro de Maceió.

Fonte: G1/AL