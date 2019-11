Deputado diz que presídios de AL estão sem bloqueadores de celular há três meses

Data: 28/11/2019



A repercussão da propaganda do governo Renan Filho (PMDB), para divulgar o turismo do Estado, que fala que “enquanto o Brasil caminha para trás, Alagoas caminha para frente”, continuou a repercutir na sessão desta quarta-feira (27), na Assembleia Legislativa. O deputado Cabo Bebeto (PSL) afirmou que, durante as sessões, sempre vai trazer o que anda, em Brasília, e o que não anda, no governo Renan. Como exemplo do retrocesso na esfera estadual, Bebeto denunciou a falta de funcionamento de bloqueadores de celular há três meses por falta de pagamento. Segundo ele, os presos estão se comunicando livremente.

A reação de Bebeto se deu após o governador veicular com verba pública uma crítica ao governo Bolsonaro, apontando que o “Brasil anda para trás”. “Um exemplo do que caminha para trás aqui em Alagoas é o que acontece nos presídios Baldomero Cavalcante, Cirydião Durval e Casa de Detenção. As unidades prisionais que abrigam centenas de presos estão sem bloqueadores de celular há três meses por falta de verba para mantê-los”, denunciou Bebeto no plenário da Casa de Tavares Bastos.

O parlamentar disse, ainda, que conforme informações repassadas por agentes penitenciários a comunicação entre os presos voltou a acontecer e, conforme Cabo Bebeto, já existiriam até algumas gravações que confirmariam isso. “O contrato com a empresa deveria ter sido renovado e nada encaminhou para esse lado. O bloqueador ajuda a Segurança Pública. Mas, o Estado não se preparou para pagar o serviço que ele mesmo contratou e, sem pagamento, acabou suspenso”, completou.

Como a propaganda governamental também menciona o “caminha para frente”, numa alusão a ações realizadas pelo Estado, Bebeto citou como exemplo que “caminha para frente” do Governo Federal a Carteirinha de Estudante Digital. “A carteirinha é completamente gratuita, pois será custeada pelos impostos dos cidadãos, ao contrário das que são vendidas pelas entidades estudantis ao preço de R$ 20,00. O estudante é quem decide, mas o Governo Federal está fazendo sua parte e dando a oportunidade para ter os mesmos direitos a meia entrada”, concluiu o parlamentar.

Fonte: Gazetaweb