Programa Redenção melhora qualidade de vida para milhares de penedenses

Estelita Maria da Conceição trabalhou em diversos restaurantes de Penedo até conseguir a merecida aposentadoria, fase de sua vida acompanhada por diversos problemas de saúde. Hipertensa e acometida por osteoporose, hérnia de disco e trombose, ela agora sorri quando lhe perguntam como está a saúde.

Aos 59 anos, a cozinheira penedense é uma das milhares de pessoas assistidas pelo Programa Redenção, trabalho da Prefeitura de Penedo de caráter inédito no Brasil, realizado em parceria com a PGS Medical, uma plataforma de gestão especializada no atendimento de pacientes com doenças crônicas.

“Eu estou muito bem assistida e já consegui melhorar muito, nunca mais precisei nem ir até a UPA”, disse Estelita antes da solenidade realizada no Theatro Sete de Setembro nessa quarta-feira, 27 de novembro.

Ela e seu marido Juarez Pinheiro – que também é acompanhado pelo Redenção – prestigiaram a divulgação de dados sobre a Parceria Público-Privada (PPP) lançada em agosto de 2018 que melhora a qualidade de vida dos pacientes e gera economia aos cofres públicos.

Números positivos

As estatísticas apresentadas pelo Prefeito Március Beltrão e o Secretário Municipal de Saúde, Pedro Madeiro, comprovam a excelência da PPP desenvolvida pelo Instituto de Ciência e Tecnologia de Penedo (ICTP).

A redução de entradas na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Penedo por pacientes incluídos no Programa Redenção foi de 91,5%. No caso de internações hospitalares, via Sistema Único de Saúde, a diminuição é de 42,5%. Outro dado interessante diz respeito ao custo do tratamento para pacientes crônicos, praticamente 50% a mais do que a maioria dos outros casos.

Além disso, o atendimento a um doente crônico dura, em média, 70% a mais do que a maioria das consultas. Por conta da efetividade do Redenção, sobra mais tempo para atendimento médico aos demais casos, desafogando o atendimento nos setores de urgência e emergência. Menos internação também abre mais vagas nos leitos dos hospitais para vítimas de outras enfermidades.

Em termos gerais, o foco na assistência para pacientes crônicos, especialmente hipertensos e diabéticos, gera uma economia anual de aproximadamente R$ 11.000.000,00 (onze milhões de reais) por ano, segundo o Prefeito Március Beltrão, frisando que isso é refletido quase que integralmente em serviços de média e alta complexidade.

Como o programa pode ser aplicado em qualquer nível de gestão pública, Alagoas e o Brasil já têm um modelo de sucesso para copiar.

Vidas salvas

O Redenção salva vidas, como demonstrou o paciente Antônio Santana. “Eu não tenho uma enfermeira tratando da minha saúde, mas um anjo tomando conta de mim”, disse emocionado sobre a assistência que recebe, destacando o trabalho de Viviane Souza, aprovada no processo seletivo realizado este ano que ampliou a equipe do programa em mais sete técnicas de Enfermagem.

A união entre o tratamento humanizado, orientado por profissionais especializados, e os avanços da tecnologia proporcionados pela PPP colocam Penedo em condição de pioneirismo observado nessa quarta-feira, 27, por representantes da Secretaria Estadual de Saúde, Conselho de Secretarias Municipais de Saúde e gestores de municípios alagoanos.

“Gratidão que a palavra que define o trabalho de vocês”, resumiu a servidora pública Sandra Alves, filha de paciente assistida pelo Redenção, parabenizando o prefeito Március Beltrão e a gestão Terra do Desenvolvimento e da Cultura, enaltecendo a dedicação da equipe que trata os doentes crônicos como se fossem “entes queridos” da própria família.

