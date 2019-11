Alan Costa vive noite de herói no Mineirão e mantém o CSA vivo na luta pela permanência

Data: 29/11/2019



O CSA foi valente, mostrou que não veio à Série A em vão e conseguiu vencer o Cruzeiro no Mineirão. A vitória veio dos pés do zagueiro Alan Costa, que não vai esquecer tão cedo a noite desta quinta. Foi um dos destaques da partida, além de ter balançado a rede pela primeira vez com a camisa azulina.

Com a vitória, o Azulão vai a 32 pontos e se mantém vivo na luta contra o rebaixamento. A primeira equipe fora do Z-4 é o Ceará, que tem 37 pontos.

Defensivamente, o CSA foi quase impecável. Alan Costa e Jordi tiveram uma atuação especial. Destaque para o zagueiro azulino, que antecipou jogadas, desarmou e cortou, praticamente, todas as bolas aéreas.

Na etapa final, o zagueiro ainda quase foi de herói a vilão. Cometeu pênalti em cima de Pedro Rocha, mas o camisa 10 do Cruzeiro, Thiago Neves, desperdiçou a cobrança, chutando para fora. Alívio para Alan Costa, que se consagrou como o melhor em campo nesta noite de quinta-feira.

– Nós defendemos bem e aproveitamos a chance no campo de ataque para fazer o gol – comentou Alan.

A tabela de Ceará e Cruzeiro é mais complicada do que a do Azulão nessa reta final, o que mantém as esperanças nos torcedores do CSA pela permanência. No domingo, às 18h, o time alagoano recebe o Bahia, no Rei Pelé. As duas últimas partidas são, respectivamente, contra a já rebaixada Chapecoense, na Arena Condá, e contra o São Paulo, em Maceió.

Fonte: Globoesporte