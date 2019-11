Beneficiárias do Programa Criança Feliz comemoram um ano do Programa em Penedo

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação (Semdesh) realizou nessa quarta-feira (27) na sede do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, um evento em comemoração a um ano do Criança Feliz. O Programa atende famílias em situação de vulnerabilidade social que estejam inscritas no CADúnico do município e no Bolsa Família.

Durante a comemoração, diversas atividades foram realizadas com as crianças e mães, entre outros familiares, com a presença de toda a equipe do Programa desenvolvido em Penedo pela Semdsh. Foram distribuídas lembrancinhas para as crianças, churros, algodão doce, pipoca, além de muitas brincadeiras e show de mágica.

Uma das beneficiarias presentes foi a jovem Keli Fernanda, mãe do pequeno Crisley, de apenas dois anos. Ela afirmou estar muito feliz com a oportunidade de participar do evento de um ano do programa, destacando também a importância do trabalho realizado pela Semdesh Penedo com relação ao programa Criança Feliz, que tem beneficiado muitas crianças penedenses.

“É um programa muito bom, porque tem acompanhado a gente e tem contribuído com a melhoria da coordenação motora do meu filho”, afirmou.

Criança Feliz

De acordo com Gabriela Nunes, supervisora do Programa Criança Feliz, o objetivo é o desenvolvimento integral das crianças, acompanhando desde as gestantes ate as crianças de 0 a 3 anos de idade. As equipes do programa visitam as residências das famílias beneficiadas, sendo uma vez por semana para as crianças e uma vez ao mês para as gestantes.

Atualmente, 385 famílias são assistidas pelo Criança Feliz em Penedo, atendendo um máximo de 400 famílias, ampliando assim a rede de atenção, levando em consideração o contexto e a situação da família como um todo.

Durante as visitas domiciliares, as famílias participantes tem o acompanhamento constante e recebem diversas orientações para fortalecer os vínculos familiares, comunitários e estimular o desenvolvimento infantil. Os visitadores são capacitados em diversas áreas, garantindo com isso o melhoramento do desenvolvimento humano dessas famílias, a longo prazo.

por Thiago Sobral – Decom (PMP)