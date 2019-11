Feira da Agricultura familiar completa um ano mudando a vida do agricultor penedense

Data: 28/11/2019



Comemorando um ano de implantação da Feira da Agricultura Familiar, a Semada –Secretaria Municipal de Abastecimento e Desenvolvimento Agrícola, realizou nessa quarta-feira (27), na Praça de Santa Luzia, mais uma edição da feira que tem mudado a vida do agricultor penedense, com uma programação especial, incluindo musica ao vivo.

A feira que inicialmente tinha sua periodicidade quinzenal teve seu inicio no dia 28 de Novembro de 2018, com apenas 18 agricultores. Ao completar um ano de existência, ampliou o acesso para pequenos produtores rurais de Penedo, com reflexo para o tamanho da feira, realizada atualmente com 40 bancas e de forma semanal, intercalando entre as Praças de Santa Luzia e a Cesário Procópio dos Mártires, esta situada no conjunto José Moraes Lopes, antiga COHAB.

Os agricultores são oriundos de diversas comunidades rurais, entre elas Itaporanga, Sítio Nazária, Ponta Mofina, Assentamento Novo Horizonte, Marituba do Peixe, Sítio Arizona e Murici.

Entre os produtos comercializados estão legumes, verduras, frutas, raízes e hortaliças, alguns deles colhidos no mesmo dia da feira, saindo diretamente da roça para a mesa do consumidor penedense. Também são vendidos bolos, artesanato de palha e outros produtos.

Desenvolvimento

O Secretário Municipal de Abastecimento e Desenvolvimento Agrícola, Manoel Messias Lima, destacou as mudanças que a Feira da Agricultura Familiar tem realizado na vida do homem do campo penedense, beneficiando diretamente cerca de 400 famílias da zona rural do município.

Gerando assim um ciclo virtuoso, na qual muitos dos comerciantes da feira da agricultura familiar compram a produção de seus vizinhos, que plantam diariamente para garantir a produção necessária para a comercialização semanal.

Manoel Messias explica ainda que antes da feira, os produtores penedenses plantavam apenas ocasionalmente e vendiam para atravessadores, o que fazia com que muitas vezes os mesmos ficassem no prejuízo.

Com o trabalho da gestão ‘Terra do Desenvolvimento e da Cultura’ teve fim a figura do atravessador, incentivando também o aumento de produção, garantindo o desenvolvimento e a geração de emprego e renda em Penedo.

“Essa é uma data muito especial, na qual completamos um ano da criação da feira, consolidando essa ação junto com o Prefeito Marcius Beltrão e o vice Ronaldo Lopes. Além disso, os agricultores penedenses hoje produzem e fornecem seus produtos para o Penae (Programa Nacional de Alimentação Escolar), IFAL e para o programa estadual . Também realizamos diversas capacitações com instituições como o SENAR e Sebrae”, finalizou.

por Thiago Sobral – Decom (PMP)