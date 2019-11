Mulher é presa com granadas, fuzis e uniformes com identificação da Polícia Civil

Data: 29/11/2019



Uma mulher foi presa e um arsenal contendo pistolas, espingardas, submetralhadoras, fuzis, duas granadas e munições foi apreendido na tarde desta quinta-feira (28) em uma casa no bairro do Antares, em Maceió. Além do armamento, drogas, coletes balísticos e roupas com a identificação da Polícia Civil também foram apreendidos.

A assessoria da Polícia Civil informou que vai apurar se as camisas com a identificação da corporação são verdadeiras ou se foram falsificadas. Disse ainda, que se ficar comprovado que são uniformes oficiais, uma investigação será aberta para descobrir se há envolvimento de policiais civis.

Segundo informações da Força Tática do Batalhão de Polícia de Eventos (BPE), que realizou a ação, a equipe de inteligência do batalhão recebeu informações e começou a investigar, conseguindo o flagrante nesta tarde.

Equipes do BPE continuam as buscas com o objetivo de realizar mais prisões. A polícia agora vai investigar se o armamento pertencia a uma quadrilha e para quê as armas seriam usadas.

Uma perícia será realizada na droga apreendida para identificar qual é o tipo de entorpecente.

A mulher e o material apreendido foram encaminhados para a Divisão Especial de Investigação e Captura (Deic), na Santa Amélia.

Fonte: G1/AL