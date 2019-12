Colégio Nossa Senhora de Fátima realiza I Literarte com sucesso

Data: 30/11/2019



Com o objetivo de despertar o gosto pela leitura, declamar e interpretar, bem como desenvolver habilidades essenciais para a leitura consistente e a expressão artística a partir dos clássicos universais, o Colégio Nossa Senhora de Fátima realizou de 27 à 29 de novembro de 2019 sua I Literarte.

A abertura se deu no dia 27 de novembro com apresentações artísticas no Teatro Sete de Setembro. Já nos dias 28 e 29 de novembro os alunos do Maternal I até a 2ª série do Ensino Médio expuseram suas habilidades em sala, apresentando pinturas e explanando diversas obras literárias que marcaram época, como: Ruth Rocha, William Shakespeare, Walcyr Carrasco, entre outros.

Como acontece todos os anos, o Colégio premia aquela turma que melhor se apresentou aos olhos dos jurados selecionados pelo corpo administrativo do Colégio. E a turma vencedora foi o 9º Ano do Ensino Fundamental II que apresentou na abertura o “Teatro Moderno” e em sala de aula a Obra “O médico e o monstro – Robert Louis Stevenson – adaptação de Walcyr Carrasco”. O professores responsáveis pela turma foram: Izaildes, Dulce, Arthur, Antônio e Fernanda.

Como forma de premiação, os alunos do 9º Ano, irão ganhar 20 pontos na AVP, 20 pontos no Simulado e uma viagem no final do ano letivo.

Estão de parabéns todos os envolvidos nesse projeto que a cada ano vem superando expectativas. E quem ganha com isso é o aluno, adquirindo conhecimentos significativos.

por Redação

Fotos: Consf