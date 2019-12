Com um jogador a menos, Bahia vence o CSA, que precisa de “milagre” para se manter na Série A

Data: 01/12/2019



Com um jogador a menos, o Bahia mostrou força e venceu o CSA na noite deste domingo, no estádio Rei Pelé, em Maceió. O Tricolor abriu o placar com Gilberto, ainda no primeiro tempo, e viu o adversário empatar no início da etapa final, com Nilton. Pouco tempo depois, os visitantes perderam o volante Ronaldo, que foi expulso. Mesmo assim, a equipe baiana seguiu pressionando e conseguiu o segundo gol aos 40 minutos, com Arthur Caíke. O resultado fez o time encerrar um jejum de nove jogos sem vencer e deixou o CSA em situação delicada na luta contra o rebaixamento.

Como fica a tabela

A derrota praticamente acabou com o sonho do CSA de se manter na Primeira Divisão. O Azulão permanece com 32 pontos, em 18º lugar, e pode chegar apenas até os 38 do Ceará, primeiro clube fora do Z-4. O problema é que, caso atinja essa pontuação (e conta com resultados favoráveis de Cruzeiro e Ceará até lá), o time alagoano terá que tirar uma diferença de 24 gols de saldo para tomar a posição do Vozão.

Com a vitória, o Bahia encerrou um jejum de nove jogos sem vencer. O Tricolor foi a 48 pontos e permanece na 11ª posição.

Fonte: Globoesporte