No auge da carreira, Marília Mendonça se despede dos palcos

Data: 01/12/2019



Marília Mendonça sabe que, com uma carreira meteórica, 2019 pode ser considerado o ponto mais alto até agora. Depois de conquistar fãs pelo Brasil inteiro, ela lançou seu projeto mais ambicioso, o “Todos os Cantos”, onde se apresenta de graça em todas as capitais do país.

Desse projeto saíram grandes sucessos, mas também a maior notícia de sua vida pessoal: a gravidez do primeiro filho, fruto do relacionamento com Murilo Huff. Prestes a dar luz à Leo, ela se despede dos palcos até 2020. Após seu último show em Caxias do Sul (RS) no sábado (30), Marília Mendonça aproveitou para fazer um relato emocionado, enquanto se despede temporariamente dos fãs.

Falando sobre os muitos amores que já teve na vida, ela destacou o amor que sente pela estrada: “A estrada me amou, me aplaudiu, se fez minha amiga, me deu uma família, me deu condições de cuidar da minha, me deu um bocado de gente legal me amando sem me conhecer, realizou meus sonhos, me adoeceu, me cansou, me fez chorar, me feriu, me levou pro céu e jogou no chão muitas vezes, me deu um monte de gente que não gosta de mim sem me conhecer e hoje tá me matando de saudade sem eu nem ter a deixado ainda”, relatou a cantora.

Ela ainda comentou o fato de se afastar dos palcos no auge da carreira: “Estou dando uma pausa no meu AUGE, literalmente. O auge do meu amor, o auge da minha vida, o auge da minha felicidade, o auge do meu crescimento como mulher, o auge do meu amadurecimento”, acrescentou.

Com uma foto onde aparece emocionada no palco, ela ainda deixou um “até logo” para os fãs: “já já estou de volta pra morrer de amor por tudo isso junto e misturado”, conclui Marília Mendonça .

Fonte: IG