Pai e filha são baleados na perna após abordagem da PM em Arapiraca

Data: 01/12/2019



Um homem foi baleado, na manhã deste domingo (01), após atirar contra policiais do 3º Batalhão da Polícia Militar (3º BPM), no bairro Olho D’Água dos Cazuzinhas, localizado no município de Arapiraca, em Alagoas. No momento, ele estava com a filha, de 10 anos, que também acabou sendo atingida pelos disparos.

Segundo informações de testemunhas, o homem, identificado como José Heleno Amaro da Silva, de 39 anos, transitava no local com a menina, quando foi abordado pelos militares. No entanto, ele tentou fugir e atirou contra a guarnição.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) chegou a ser acionada para prestar os primeiros socorros às vítimas, que, logo após, foram encaminhadas ao Hospital de Emergência do Agreste (HEA).

Conforme a assessoria de comunicação da unidade hospitalar, ambos foram baleados nas pernas. O estado de saúde é considerado estável. Pai e filha continuam internados, em observação.

Por Rayssa Cavalcante/Gazetaweb