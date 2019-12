Alunos da rede municipal de ensino aprendem flauta doce na Escola Manoel Soares

Data: 03/12/2019



Um grupo de alunos da rede municipal de ensino, motivados pelo amor a música, estão aprendendo flauta doce, instrumento de sopro, feito de palheta fixa, muito utilizado no processo de construção do conhecimento musical.

As aulas ocorrem com o professor e músico Cláudio júnior, nas dependências da Escola Municipal Manoel Soares, sendo realizadas todas as segundas e quartas-feiras, tendo inicio a aproximadamente um mês.

De acordo com Cláudio Junior, os alunos começaram a se interessar pela música no âmbito da Fanfarra municipal Maestro Jorge, ao qual se apresentaram conjuntamente, tendo surgido posteriormente a ideia das aulas, contando com isso com todo o suporte da Secretaria Municipal de Educação-Semed que adquiriu todo o material necessário: fardamento, teclado e as flautas.

As aulas ocorrem no turno oposto ao qual os alunos estudam e contam com o incentivo da Semed, para aprenderem um repertório variado. Os alunos se apresentarão durante a programação do Penedo Luz, série de eventos que ocorrerão durante o mês de dezembro, com a temática do Natal, destacando a importância do espirito natalino.

Com esse sentimento de amor a música que a aluna Ana Carolina Jordão, 14 anos, passou a integrar a turma, para aprender a flauta doce.

De acordo com a estudante, as aulas estão sendo muito importantes para ela, afirmando que sempre gostou de musica, sendo essa a oportunidade que ela tanto esperava de aprender a tocar um instrumento musical.

Secretária Cíntya Alves

Para a Secretária Municipal de Educação Cíntya Alves a música na educação infantil favorece o desenvolvimento da sensibilidade, da criatividade, do senso rítmico, além do prazer de ouvir música, favorecendo também aspectos como a imaginação, memória, concentração, atenção e o respeito ao próximo.

“A música é também uma importante alternativa para transformar o processo de aprendizado infantil em uma maneira mais lúdica de se conhecer coisas novas. Com o apoio do Prefeito Március e do Vice-Prefeito Ronaldo Lopes implantamos a banda fanfarra Municipal e agora estamos montado esse novo projeto. Tendo como grande destaque de todo esse processo, nossos alunos que se empenham ao máximo e fazem acontecer”, afirmou.

por Thiago Sobral – Decom (PMP)