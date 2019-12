Marco histórico do povo penedense é restaurado e devolvido à população

Data: 02/12/2019



Um símbolo da fé cristã e do heroísmo do povo penedense está novamente exposto ao público. A Cruz de Pedra datada de 1645 foi recolocada na Praça Clementino do Monte, após minucioso processo de restauração determinado pelo governo Március Beltrão/ Ronaldo Lopes.

Os líderes da gestão com mais obras concluídas, entre todos os municípios brasileiros incluídos no PAC Cidades Históricas, investem na recuperação dos atrativos históricos para fomentar o turismo e resgatar a autoestima da população.

Danificado pela ação do tempo e por suposto ato de vandalismo, o monumento foi restaurado por equipe liderada pelo restaurador Cristiano Gregório, um penedense residente em Maceió que demonstrou alegria por executar a recuperação da cruz retirada da praça em abril de 2018, logo após o recente episódio de destruição.

“Quando eu vi a notícia sobre o que havia acontecido, fiquei muito triste. Depois, fui informado pelo pessoal do Iphan que o Ronaldo Lopes queria conversar comigo e fechamos a parceria que me deu muito orgulho de realizar”, conta o profissional formado pelo Centro de Estudos Avançados de Conservação Integrada (CECI), localizado em Olinda-PE.

Gregório e mais três trabalhadores levaram 25 dias para concluir o restauro da escultura que tem peso aproximado de 180 quilos conforme estima. O recolhimento e a conservação da escultura danificada, uma iniciativa da Prefeitura de Penedo, assegurou a reconstrução da peça que estava com sua estrutura interna, de ferro, enferrujada.

A oxidação e a provável ação de vândalos causaram o dano na Cruz de Pedra que recebeu duas hastes de aço inox. “É o mesmo material que se usa em construção naval”, destaca Gregório sobre uma das etapas do restauro realizado com absoluto rigor técnico, de modo a preservar a originalidade da escultura.

“Sempre que nós entregamos alguma obra do nosso patrimônio, envolvendo a história de nossa cidade, nós ficamos realmente convencidos que Penedo é uma cidade diferenciada”, destacou o Vice-Prefeito Ronaldo Lopes durante a solenidade realizada na noite de sexta-feira, 29, mencionado monumentos recuperados durante a gestão Terra do Desenvolvimento e da Cultura, em parceria com o Iphan Alagoas.

“Esta é uma obra aparentemente simples, mas de uma complexidade enorme que eu acompanhei passo a passo”, reforçou Ronaldo Lopes, parabenizado o restaurador penedense e sua equipe pela dedicação ao trabalho de reconstituição e a importância do marco histórico para Penedo, símbolo que recebeu as bênçãos do Padre Edinaldo dos Santos, pároco da Igreja do Senhor dos Pobres.

A devolução da Cruz de Pedra ao povo de Penedo foi prestigiada pela Secretária Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Juventude, Aline Costa; o Secretário Municipal de Obras, Valmir Lessa; o Presidente da Câmara Municipal de Penedo, Marcelo Pereira; os vereadores Ernande Pinheiro e Macaxeira Enfermeiro; o radialista e ex-deputado estadual Alves Correia; representantes da Diocese de Penedo; equipe responsável pelo restauro; assessores municipais e populares.

Por Fernando Vinícius – Decom PMP