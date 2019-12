Público lota área de eventos de Penedo para curtir Samba Verão 2019

Data: 02/12/2019



O samba, o pagode e a diversão tomaram conta da orla de Penedo nesse domingo, primeiro dia de dezembro. Milhares de pessoas curtiram a segunda edição do Samba Verão, evento com acesso gratuito e inclusão de artistas locais promovido pela gestão Terra do Desenvolvimento e da Cultura.

No palco que na noite anterior recebeu a cantora gospel Fernanda Brum, atração principal do Vinde e Adorai – celebração realizada pelo Conselho de Pastores com apoio da Prefeitura de Penedo –, o grupo Podes Crer abriu a programação que também fez a festa para ambulantes e comerciantes instalados no local onde a arena de shows dos festejos de Bom Jesus dos Navegantes é instalada.

A segunda atração da noite foi a Banda D2, seguida do Grupo Nosso Jeito. Também se apresentaram Louko Romance. Junto com a banda Podes Crer, todas foram incluídas no Samba Verão por meio de aprovação em edital de chamamento público.

Os pagodeiros do Gingado encerram o evento incluído no calendário anual organizado pela Secretaria Municipal de Cultura, Lazer, Esporte e Juventude (Seclej). Entre as bandas locais, o cantor Delcio Luiz foi a atração de peso nacional.

Ex-integrante dos grupos Raça, Fundo de Quintal e Kiloucura, e autor de sucessos como Cilada e Marrom Bombom, o músico com mais de 30 anos de trabalho agitou o público do Samba Verão 2019. Delcio destacou a organização e a estrutura do evento, parabenizando a Prefeitura de Penedo pela realização e oportunidade para a ‘prata da casa’.

Por Fernando Vinícius – Decom PMP