WhatsApp auxiliará gestantes de risco no Pré-natal em Teotônio Vilela

Data: 03/12/2019



A Prefeitura Municipal de Teotônio Vilela, por meio de uma ação otimizada, estratégica e inovadora da Secretaria de Saúde, incorporou o uso direto da tecnologia, ao “Programa Mamãe Coruja” – programa destinado aos cuidados, acompanhamentos e incentivo às gestantes, principalmente às de alto risco – para que realizem seu pré-natal de forma correta, seguindo os critérios estabelecidos na caderneta da gestante e preconizados pelo Ministério da Saúde.

O programa contará com a ferramenta tecnológica, que auxiliará o acompanhamento do pré-natal por meio do aplicativo de mensagens, WhatsApp, (Alô Espaço Vida) no qual às gestantes conectadas terão acesso direto a toda a rede, informações e curiosidades relacionadas a gravidez e ao seu pré-natal como agendamentos de consultas e exames. O canal colocará a disposição uma equipe especializada, integrada e multiprofissional, qualificada pra tirar todas as dúvidas e manter às gestantes empoderadas e atualizadas.

De acordo com a Secretária de Saúde, Izabelle Pereira, idealizadora do uso da plataforma digital para o auxílio no pré-natal, “por ser uma plataforma rápida, otimizada e acessível pela maioria das nossas usuárias, o aplicativo WhatsApp mostrou-se um grande aliado da Saúde, principalmente quanto tratamos de casos de gestação de alto risco, em que há a necessidade de um monitoramento e acompanhamento mais frequente”.

“Além de todo o acompanhamento, nossas gestantes receberão, com frequência específica, mensagens em áudio, vídeo ou banners com informações, dicas e procedimentos para qualificar ainda mais sua gestação”, afirmou.

Ainda de acordo com a Secretária de Saúde, “para que possamos incentivar e melhorar a adesão ao pré-natal, visando uma gestação e um parto saudável, o programa estabelece critérios que a gestante precisa seguir durante a gestação, como; vacinação, frequência nas consultas, testagens rápidas, pré-natal do parceiro e exames. Aquelas que atenderem todas as exigências, receberão prêmios e serão intituladas de ‘Mamãe Coruja’”, disse Izabelle Pereira.

No município, o “Programa Mamãe Coruja” também promove a integralidade e a segurança alimentar, uma vez que incorpora em suas ações a distribuição de cestas nutricionais e complementa a assistência à saúde das gestantes, puérperas e bebês, que estejam dentro dos critérios preconizados e com cartão de acompanhamento atualizado.

por Blog do Tinho/CadaMinuto