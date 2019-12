Prefeitura de Penedo realiza Semana do Planejamento para as ações de 2020

Data: 04/12/2019



A Prefeitura de Penedo está realizando de 03 a 06 de dezembro, a Semana Municipal de Planejamento, edição de 2019, com o objetivo de planejar as atividades das Secretarias municipais para o ano de 2020.

A Semana de Planejamento está sendo realizada pela SEPLAG-Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, no prédio da Sociedade de Cultura e Arte Popular de Penedo e inclui: Oficinas, palestras, capacitações, entre outras atividades, integrando todas as secretarias, com as presenças de secretários municipais, coordenadores e articuladores das secretarias.

A abertura do evento ocorreu na manhã da última terça-feira (4), com uma palestra sobre :Planejamento estratégico, com o palestrante Jefferson Cunha, consultor do Sebrae.

Jeferson Cunha destacou as etapas do Planejamento estratégico, estando incluído o plano de ação, na qual se define objetivos e metas, reforçando a necessidade de se cumprir efetivamente aquilo que foi estabelecido. Também Abordou os diferentes tipos de planejamento e suas aplicações.

Além disso o consultor reforçou a importância da analise do ambiente interno, fundamental para o planejamento de toda organização e do controle e a avaliação dos resultados, o que permite constatar se o planejamento está funcionando.

Semana do Planejamento

De acordo com os realizadores, o objetivo da Semana de Planejamento da Prefeitura de Penedo é reunir todas as secretarias municipais, para juntas realizar uma oficina e planejar as ações para 2020.

Além disso, as ações planejadas são monitoradas constantemente pelo setor de Governança da Prefeitura de Penedo, acompanhando as ações das Secretarias Municipais, para que aconteçam dentro dos prazos previstos e estabelecidos nas oficinas.

Essa é a segunda edição do evento, na qual a primeira foi realizada em dezembro de 2018.

por Thiago Sobral – Decom (PMP)