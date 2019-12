Como são as pessoas do signo de gêmeos?

Data: 05/12/2019

As pessoas que fazem parte do signo de Gêmeos são aquelas nascidas entre 21 de maio e 20 de junho. Esse signo é o terceiro do zodíaco, o seu elemento é Ar, regido por mercúrio.

Os geminianos são inteligentes, curiosos, versáteis, gostam de praticar atividades que enriquecem a sua mente e alimentam a sua curiosidade.

Geminianos na família e amizade

As pessoas do signo de Gêmeos são muito animadas, o jeito brincalhão contagia todos a sua volta. O geminiano conquista a amizade das pessoas com facilidade.

Além disso, é muito simpático, ganhando afeição não só do amigo, mas também do pai, mãe e irmãos. Porém, o geminiano não se identifica com pessoas caladas.

Signo de Gêmeos no trabalho

Quem é no signo de Gêmeos consegue ser bastante versátil no ambiente de trabalho e desempenhar variadas atividades como previsão do tempo. Ele se dá bem com funções que permitam a interação com o público.

É comunicativo, gosta de trabalhar com autonomia e criatividade, além de ter muita energia e empolgação para realizar os trabalhos que considera interessante.

