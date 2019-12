Pré-matrícula da rede estadual oferta 1.485 vagas para alunos novatos em Penedo

Data: 05/12/2019

A Secretaria de Estado da Educação (Seduc) disponibilizou 1.485 vagas para a pré-matrícula de alunos novatos da rede estadual em Penedo para o ano letivo 2020.Interessados devem fazer sua inscrição pelo site www.matriculaonline.al.gov.br até o dia 07 de dezembro ou procurar uma das seis escolas estaduais da cidade que está com oferta de vagas.

Deste quantitativo, 200 são para o ensino médio integral, ofertado pela Escola Estadual Ernani Méro, onde o aluno estuda em jornada ampliada de estudos e também aprende um curso técnico.

Para quem procura vagas no ensino fundamental I (1º ano) e II (6º ano), a pré-matrícula está disponível para as escolas estaduais Hermílio de Freitas Melro (1º ano do fundamental) e Comendador José da Silva Peixoto, Alcides Andrade e Gabino Besouro (6º ano).

Já para o ensino médio regular, há vagas nas escolas estaduais Comendador José da Silva Peixoto, Alcides Andrade e João Valeriano.

Comendador José da Silva Peixoto e Alcides Andrade ainda estão com vagas para a Educação de Jovens e Adultos (EJA) no período noturno, sendo que a Escola Comendador José da Silva Peixoto possui EJA fundamental e médio, enquanto a Alcides Andrade conta com EJA Médio.

Região – A pré-matrícula da rede estadual também está aberta para outras escolas da jurisdição da 9ª Gerência Regional de Educação (Gere): Piaçabuçu, com vagas para o ensino médio da Escola Estadual Correia Titara e EJA médio; São Brás, com ensino médio na Escola Estadual Sampaio Marques; Olho d’Água Grande, com ensino médio na Escola Estadual Anália Tenório e Feliz Deserto, com ensino médio e EJA médio na Escola Estadual Senador Arnon de Mello.

Já em Igreja Nova e Porto Real do Colégio, a oferta está nas escolas estaduais Alfredo Rego, Pedro Reys, Dona Santa Bulhões e Firmo de Castro. Em Igreja Nova, a Escola Estadual Alfredo Rego está com vagas para o ensino fundamental II e a Escola Estadual Pedro Reys disponibiliza ensino médio e EJA médio. Já em Porto Real do Colégio, a Escola Dona Santa Bulhões tem vagas para o ensino médio diurno e noturno, enquanto a Escola Firmo de Castro oferece ensino médio diurno e EJA médio.

por Ana Paula Lins/Agência Alagoas

Foto: Valdir Rocha