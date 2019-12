Artesão penedense é o vencedor do edital Escultura São Francisco de Assis

Data: 06/12/2019



O edital lançado pela Secretaria Municipal de Cultura, Lazer, Esportes e Juventude (Seclej) da Prefeitura de Penedo selecionou o artesão penedense Newfrancis Santos. Filho do renomado santeiro Timaia, também penedense, o herdeiro da arte será o autor da escultura de São Francisco de Assis, obra que enriquecerá o patrimônio artístico, cultural e religioso da cidade histórica.

Newfrancis Santos alcançou a maior pontuação entre os oito inscritos no Edital 001/2019 da Seclej Penedo, sendo que um dos artesãos não apresentou a maquete da escultura e foi eliminado, conforme previsto nas regras do processo de seleção. O vencedor obteve 146 pontos, sete a mais do que seu pai Timaia (Antônio Francisco dos Santos, segundo colocado com 139 pontos).

Originalidade e Ineditismo

Além de critérios técnicos, a comissão julgadora analisou as maquetes com foco na originalidade e ineditismo da escultura que terá cinco metros de altura e será colocada em local público cujo local será divulgado posteriormente.

O edital estabelece a premiação de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) ao primeiro colocado.

Em seu ateliê localizado na Praça Padre Veríssimo, ao lado da catedral diocesana de Penedo, Newfrancis conta que começou a fazer esculturas com pedaços de madeira louro e de casca de pé de cajá.

Orientado pelo pai na época que a família residia em Maceió, Newfrancis passou a produzir pequenas esculturas de animais e ganhava um bom dinheiro com a produção de chaveiros com nome de pessoas, souvenir que comercializado na feirinha de artesanato da Pajuçara.

“Eu fazia um chaveiro em cinco minutos, o pessoal ficava impressionado e comprava, cheguei a fazer cerca de cem chaveiros num dia de movimento, em final de semana”, relembra Newfrancis. Aos 31 anos, ele conta que, quando atingiu a maioridade, foi trabalhar como carpinteiro, marceneiro e pintor.

“Eu sofri um acidente de trabalho, quase fico sem o polegar da mão esquerda e como trabalhava com carteira assinada, fiquei com o benefício, e vim passar uns dias em Penedo, meus pais já tinham voltado pra cá”, explica o artista sobre o começo do seu retorno definitivo à terra natal.

“Eu não podia esculpir por causa do problema no polegar, mas conseguia modelar em argila. Meu pai via meu trabalho e dizia: Tá vendo como você é bom, você ainda sabe trabalhar!” O incentivo impulsionou um novo período de produção artesanal, já recuperado do acidente do trabalho, recomeço iniciado há cinco anos e com futuro cada vez mais promissor para o artista herdeiro do saber de um dos mestres da Escola de Santeiros de Penedo.

por Fernando Vinícius – Decom PMP