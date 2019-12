Estabelecimentos participantes recebem certificação do 2º Festival Sabores do Penedo

Data: 05/12/2019



Os representantes e proprietários dos estabelecimentos participantes do 2º Festival Gastronômico Sabores do Penedo receberam nesta quinta-feira (5), na Casa de Aposentadoria, a premiação e os certificados de qualidade referentes a sua participação.

O estabelecimento vencedor foi escolhido por meio de votação aberta ao consumidores dos pratos, pelas redes sociais.

Nesta edição participaram 14 restaurantes, que criaram pratos à base de tilápia e, ou carne do sol. O estabelecimento vencedor foi o restaurante Yspetos com 30% dos votos como o prato: Picanha de carne de sol de cordeiro.

O Prefeito de Penedo Marcius Beltrão, presente ao encerramento, destacou a importância do festival em seu segundo ano, na qual passou de 6 estabelecimentos para 14, sendo fundamental para o turismo, beneficiando a um público que gosta de gastronomia, gerando negócios, empregos e ajudando a divulgar a cidade, com a participação de estabelecimentos de qualidade, principalmente no sabor.

“Quero dizer que este trabalho é primordial para a divulgação de Penedo e das suas delícias gastronômicas. Todos vocês são vencedores, por apostar no próprio potencial e nos projetos da nossa administração. Sucesso para todos”, enfatizou.

A premiação contou com a presença do Secretário Desenvolvimento Econômico e Turismo, Pedro Soares; Coordenadora de turismo Fernanda Vasco, presidente do Sindlojas Ana Luiza Soares, representante do Sebrae e dos estabelecimentos participantes.

Festival Gastronômico

O Festival Gastronômico Sabores do Penedo, contou com 14 estabelecimentos participantes, mais que o dobro da edição anterior, que contou com 6 estabelecimentos.

Os estabelecimentos participantes e seus respectivos pratos são foram: Balneário Santa Amélia com o prato Filé de Tilápia ao molho Branco; Daruma com a Tilápia grelhada, Hotel Encantos de Penedo, com a Carne do Sol na Abóbora a moda do Encantos; Hotel são Francisco com a Tilápia ao molho de maracujá; Jorjão Restaurante e Petiscaria com o prato Carne a La Jorge; Retaurante Mauricio de Nassau, com a Moqueca de Tilápia; Oushe sandubaria com o sanduiche Tilápia Burguer; Novo Point com a Tilápia ao molho de camarão; Perto de casa com o risoto Perto de Casa; Restaurante do Junior: File de Tilápia ao molho de queijos; Restaurante o morador, Tilápia com salada; Restaurante Prato cheio, Filé de Tilápia ao molho branco, e Restaurante Yspetos, Picanha de carne de sol de Cordeiro.

por Thiago Sobral – Decom (PMP)