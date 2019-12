Governo lança edital do programa Bolsa Atleta Alagoas 2020

Data: 05/12/2019



O Governo de Alagoas, através da Secretaria do Esporte, Lazer e Juventude (Selaj), reafirmou o seu compromisso com os desportistas alagoanos. Foi publicado na edição desta quarta-feira (04) do Diário Oficial do Estado, o Edital do programa Bolsa Atleta Alagoas, que irá selecionar 20 atletas que receberão um salário mínimo durante 12 meses, para custear as suas despesas básicas em suas respectivas modalidades.

O Edital de Chamada Pública 01/2019 tem como objetivo, apoiar 20 atletas, distribuídos entre 08 modalidades individuais, 08 modalidades coletivas e 04 de modalidades paraolímpicas.

A Secretária do Esporte, Lazer e Juventude, Claudia Petuba, destacou o compromisso do Governo de Alagoas em mais um edital lançado, para apoiar os atletas alagoanos.

“Entendemos que esse apoio do Governo de Alagoas é fundamental para a manutenção desses atletas, grandes talentos, nas suas respectivas modalidades. Por isso, estamos lançando mais um edital do Bolsa Atleta Alagoas, que irá proporcionar aos futuros selecionados, se manterem concentrados nos treinos e competições, podendo custear as suas despesas básicas”, afirmou.

O apoio concedido pelo Governo de Alagoas através da Selaj é de fundamental importância e os resultados mostram isso. Nos últimos dois anos do programa, os atletas selecionados garantiram mais de 200 medalhas e troféus, além de posições de destaque e títulos em competições estaduais, regionais, nacionais e internacionais.

Selecionados os 20 atletas, estes receberão o valor de um salário mínimo vigente no país durante o período de 12 meses. Mas para garantir a Bolsa, os interessados devem entregar toda a documentação solicitada no Edital, das 08h00 às 12h00, na sede da Secretaria do Esporte, Lazer e Juventude, no 3º andar do Estádio Rei Pelé, até o dia 03 e janeiro de 2020.

A publicação do resultado parcial será feita até o dia 10 de janeiro e os recursos devem ser entregues até o dia 20. No dia 24 será divulgada a lista final, já com os recursos deferidos e indeferidos.

Fonte: Agência Alagoas