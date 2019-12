Morre no HGE bebê de um ano que foi espancado pelo pai em Arapiraca

Data: 06/12/2019



Morreu o bebê de um ano que foi espancado pelo pai na cidade de Arapiraca, Agreste de Alagoas. A informação foi divulgada pelo Hospital Geral do Estado (HGE) na manhã desta sexta-feira (6).

Segundo o boletim médico do HGE, o menino morreu às 23h50 de quinta-feira (5). Ele que foi internado com lesões de espancamento e asfixia mecânica na terça-feira (3) no Hospital de Emergência Daniel Houly, em Arapiraca, sendo transferido na quarta-feira (4) em estado gravíssimo para o HGE, em Maceió.

Agressão

O crime aconteceu no bairro João Paulo II, em Arapiraca. O pai de 25 anos foi preso após denúncia anônima. Ele confessou as agressões e relatou que deu socos, chutes e apertou o pescoço do menino ao “perder a razão”.

Uma parente do bebê chegou a relatar que essa não foi a primeira vez que a criança foi agredida pelo homem. “Ele fez, só que ele falou que ia mudar”, disse a mulher, que preferiu não se identificar.

A parente da criança contou o que ocorreu e pede Justiça. “Ele se irritou com o choro do menino e pegou no pescoço do menino, apertou. Deu um murro nas costas do menino, na barriga. Deu um chute que o menino foi parar na parede. Isso não se faz com uma criança, não. A criança é um inocente. É um anjinho. E eu quero que a Justiça seja feita, que ele pague por tudo que ele com essa criança”, contou a mulher.

Fonte: G1/AL