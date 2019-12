Programa Mais Alfabetização tem resultado positivo em Penedo

Data: 06/12/2019



Em Penedo, o Programa Mais Alfabetização – instituído pelo governo federal em parceria com os municípios – ajuda crianças dos 1º e 2º anos do ensino fundamental a aprenderem a ler e a escrever na idade certa, além de aprenderem Matemática corretamente.

Em todas as escolas, além dos professores, auxiliares ajudam na alfabetização das crianças penedenses.

De acordo com a Coordenadora do Programa Mais Alfabetização em Penedo, Marilda Marinho, o programa instituído pelo MEC- Ministério da Educação em 2008, está inserido em todas as 23 escolas municipais existentes em Penedo, na qual existem 23 assistentes e um total de 70 turmas, com mais de 1400 alunos.

O principal objetivo do programa é fortalecer as unidades escolares para a alfabetização de seus alunos, tendo como meta conseguir que todos os alunos estejam alfabetizados.

Alunos

Para Wilana de Oliveira, mãe da pequena, Ryllary Sophya, da escola municipal Josef Bergmann, o trabalho realizado pela escola juntamente com o programa Mais Alfabetização foi fundamental para a evolução da criança, que anteriormente não reconhecia as letras, e a partir do programa a menina passou a ler e escrever corretamente.

Outra que também passou a saber ler corretamente devido ao programa foi a aluna Janiely dos Santos, do 2º ano da Escola Antônio Cândido Toledo, do povoado Peixoto. Ela também evoluiu a partir do Mais Alfabetização e ainda fez um agradecimento especial à Prefeitura de Penedo e a todos os profissionais da escola pelo aprendizado.

Secretária de Educação

Para a Secretária Municipal de Educação Cíntya Alves, essa é mais uma iniciativa que impulsiona o aprendizado de nossos alunos.

“Parabenizo todos os profissionais envolvidos e espero que o próximo ano possamos ir ainda mais além. É com essa garra, vontade de fazer e dedicação que continuaremos avançando”, destacou.

por Thiago Sobral – Decom (PMP)