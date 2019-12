13º do Bolsa Família deve injetar mais de R$ 150 milhões na economia de Alagoas

Data: 09/12/2019

O Ministério da Cidadania divulgou nesta segunda-feira (9) que 387.195 famílias beneficiadas pelo Programa Bolsa Família em Alagoas vão receber o pagamento do 13º. O valor começa a ser pago a partir de terça (10), injetando mais de R$ 150 milhões na economia do estado.

O pagamento vai até o dia 23 de dezembro e o calendário segue o cronograma regular, conforme o número do NIS do beneficiário. Clique aqui e faça a consulta ao calendário.

Todos os beneficiários do programa vão receber a parcela extra, segundo o Ministério, totalizando um repasse de R$ 152.405.806 ao estado. O valor médio recebido pelos beneficiários em Alagoas é de R$ 393,62.

O programa atende a quase 14 milhões de famílias de baixa renda em todo o país, com renda entre R$ 89,01 e R$ 178 mensais. De acordo com o ministério, o pagamento do 13º em todo o Brasil custará R$ 2,5 bilhões aos cofres públicos.

Os interessados em receber o benefício devem se inscrever no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. O registro pode ser feito nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) ou na gestão municipal do Bolsa Família e do Cadastro Único.

Fonte: G1/AL