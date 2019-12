Carro do IBGE capota em Cajueiro e funcionários ficam feridos

Data: 09/12/2019



Três agentes de pesquisa e mapeamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) ficaram feridos após o carro do Instituto em que eles estavam capotar e cair em uma ribanceira na tarde desta segunda-feira (9), na AL-210, no município de Cajueiro, Zona da Mata de Alagoas.

Segundo informações da assessoria do IBGE, eles estavam realizando o Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos (CNEFE) no município de Maribondo. Ao retornar para a agência do IBGE na cidade de Viçosa, o motorista perdeu o controle do carro em uma curva e caiu em uma ribanceira.

Os feridos foram identificados como Helder Oliveira de Omena, 29 anos, que teve luxação no ombro esquerdo e fratura no antebraço direito; Filipe Nogueira de Oliveira, 28 anos, socorrido com fratura no antebraço direito, e Thaumery Albuquerque Tenório, 23 anos, resgatado com dores na coluna cervical e no ombro direito.

A população retirou os três do veículo e equipes do Samu foram acionadas para fazer os primeiros socorros. O Falcão 5, helicóptero do Serviço Aeromédico, também foi acionado para dar apoio na ocorrência.

Os feridos foram encaminhados para o Hospital Geral do Estado, em Maceió.



Fonte: G1/AL