Homem é preso com comprimidos de Rohypnol em Maceió

Data: 08/12/2019

Um homem foi preso com 600 comprimidos de Rohypnol no sábado (7), na Praça Centenário, no bairro do Farol, em Maceió.

Segundo o Centro Integrado de Operações da Segurança Pública (CIOSP), uma equipe da Polícia Militar fazias rondas na Avenida Fernandes Lima e encontrou dois homens em atitude suspeita.

Na abordagem policial, foi encontrado com um dos homens 60 cartelas do medicamento, cada uma com 10 comprimidos, além de R$ 17 em espécie.

Os dois homens foram levados para a Central de Flagrantes I, no bairro do Farol, mas só um deles ficou preso. O suspeito, de 22 anos, foi autuado por tráfico de entorpecentes.

Fonte: G1/AL