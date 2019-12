Motorista perde controle de carro e bate em poste de energia em Arapiraca

Data: 08/12/2019



Um motorista perdeu o controle da direção de um carro e bateu de frente com um poste com fios de alta tensão na tarde deste sábado (7). O acidente aconteceu na Avenida Vereador João Saturnino, no bairro Boa Vista, em Arapiraca. Ninguém ficou ferido.

De acordo com informações do site Já é Notícia, o condutor do Gol vermelho teria sido bloqueado por outro veículo quando trafegava pela via. Ele teria tentado desviar para evitar a colisão com o automóvel, mas acabou atingindo o poste, que ficou pendurado.

A Equatorial foi acionada para evitar outro acidente e suspender o poste, que não caiu porque ficou apoiado no carro. A energia ficou desligada até a conclusão do procedimento.

Uma guarnição de trânsito foi acionada para controlar o tráfego no local.

com Já é Notícia