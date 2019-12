Semada Penedo e Codevasf realizam peixamento do Rio São Francisco

Data: 09/12/2019



A Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria Municipal de Abastecimento e Desenvolvimento Agrícola (Semada), e a Codevasf realizaram o peixamento do Rio São Francisco de diversas espécies, inclusive algumas em risco de extinção e outras com pouco estoque.

O peixamento do rio é realizado com o objetivo de promover o repovoamento com espécies nativas da bacia hidrográfica do rio São Francisco, buscando aumentar a quantidade e variedade do pescado.

Durante a ação, as equipes da Semada Penedo e da Codevasf percorreram alguns trechos do rio em pequenas embarcações, junto com os pescadores, e fizeram a colocação dos alevinos em pontos específicos, mais propícios à procriação, tendo como exemplos espécies como xira, piau, cará, entre outras.

De acordo com o Secretário Municipal de Abastecimento e Desenvolvimento Agrícola, Manoel Messias Lima, o peixamento ocorre durante o período o defeso, na qual ocorre a reprodução das espécies, sendo proibido a pesca.

“Juntamos a experiência dos pescadores com a pesquisa da Universidade Federal de Alagoas e a Codevasf para realizarmos esse trabalho de repovoamento do Rio São Francisco, com diversos dados estatísticos, para com isso aumentarmos a quantidade de peixes e assim gerar mais emprego e renda para o município”, explicou.

Fonte: Decom/PMP