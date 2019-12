Agentes da SMTT Penedo participam de curso de condutores de veículos de emergência

Data: 10/12/2019



Agentes da SMTT – Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito da Prefeitura de Penedo participam entre os dias 9 e 10 de dezembro do curso de condutores de veículos de emergência, capacitação cuja parte prática ocorre na pista do antigo aeroporto de Penedo.

A parte teórica ocorreu na última segunda (9), no auditório do 11º Batalhão de Polícia Militar, sediado em Penedo.

O curso de condutores de veículos de emergência é realizado pela Secretaria de Segurança Pública- SSP/AL, visando o aperfeiçoamento de técnicas para o efetivo do 11º BPM, bombeiros do 6º GBM, agentes da Policia Civil e da SMTT.

De acordo com a coordenadora do curso Cirlene Correia, os treinamentos estão sendo comandados pelo Sargento Xavier e pelos soldados Mesquita e Luís, com a participação de 25 agentes das instituições participantes, tendo carga horaria de 20 horas, com direito a certificação.

Cirlene Carreia também afirmou que o treinamento é fundamental para que os agentes possam conduzir as viaturas em condições emergenciais, treinando situações muito comum no dia a dia, durante as ocorrências.

Essa é a 4ª edição do treinamento promovido pela SSP/AL que, além de Penedo, já passou pelos municípios de Maceió e Arapiraca.

De acordo com a definição oficial, veículos de emergência são os automotores instituídos pelos poderes públicos para fins como policiamento, socorro de incêndio, salvamento, fiscalização de trânsito, ambulâncias, entre outros.

por Thiago Sobral – Decom (PMP)