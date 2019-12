Bell, Matheus e Kauan, Mano Walter, Gustavo Mioto e muito mais são atrações dos festejos do Bom Jesus dos Navegantes de Penedo

Data: 10/12/2019



Em seu terceiro mandato como prefeito de Penedo e a festa sendo realizada no último ano de gestão, Marcius Beltrão anunciou nesta terça-feira (10), através de mais uma live, a tão esperada programação artística dos festejos em homenagem ao Glorioso Bom Jesus dos Navegantes. O gestor garantiu que a edição 136ª será uma das maiores já realizadas.

As homenagens ao santo protetor dos ribeirinhos acontecem anualmente na segunda semana de janeiro. Sendo a festa uma das maiores manifestações culturais e religiosas de Alagoas. As homenagens se dividem em quatro programações: Cultural, esportiva, religiosa e artística. As homenagens começam na terça (07) e seguem até domingo (12). O ponto alto das celebrações acontece no último dia, com a procissão terrestre e fluvial do Glorioso Bom Jesus dos Navegantes.

“Essa é maior festa de Penedo, onde reúne quatro programações. É a festa mais aguardada durante o ano e por muita gente. Movimenta todos os setores econômicos de Penedo e das cidades circunvizinhas. Também é uma festa que reúne a família, quando penedenses que moram em diversas partes do Brasil retornam à cidade. A sua realização traduz quem é Penedo, grande culturalmente, turisticamente e uma cidade família. Uma festa grandiosa que homenageia o santo protetor dos ribeirinhos. Então, o Glorioso Bom Jesus dos Navegantes merece uma festa a sua altura”, pontuou Marcius Beltrão.

Programação Arena Sinimbu

Quinta dia 09 de janeiro de 2020: Bell Marques, Marcafé e Cavaleiros;

Sexta dia 10: Calcinha Preta, Mano Walter e Zezo;

Sábado dia 11: Gustavo Mioto, Rafa e Pipo, Jaime Mendes e Matheus e Kauan;

Domingo religioso 12: Adriana Arydes.

Penedo Luz, Festival de Coros e gravação de um CD da ‘terra’

Penedo é uma cidade para todos os públicos. O calendário cultural é vasto, atende da música com a Jornada Pedagógica para Músicos e Bandas, até a grande telona, com o Circuito Penedo de Cinema. Encerrando o ano, tem o Penedo Luz e o Festival de Coros.

“Penedo é uma cidade eclética. Tem programação diversificada para atender todos os públicos. Vamos ter já na quinta (12) a abertura do Penedo Luz, com a chegada do Papai Noel na Praça 12 de Abril, a partir das 17h. Uma grande festa para todas as crianças. A cidade também vai ganhar luzes e os prédios históricos iluminação especial. E no final de semana, mais uma edição do Festival de Coros. As apresentações vão ocorrer no Largo de São Gonçalo, Centro Histórico. Essa é Penedo, uma cidade que respira arte em suas mais variadas vertentes. Vem ser feliz aqui e sentir a riqueza cultural e arquitetônica de Penedo”, convidou a secretária de Cultura, Aliny Costa.

O Festival de Coros vai reunir nesta edição 18 grupos, divididos entre o Recife, Aracaju, Maceió, Olinda, Arapiraca e dois de Penedo. Serão dois dias de apresentações, sexta (13) e sábado (14). A grande novidade deste ano é a gravação de um CD, com 18 faixas, ficando cada coro com uma música. Todas as faixas e arranjos são de compositores penedenses.

Penedo Náutico

A festa já faz parte do calendário de eventos da cidade, o Penedo Náutico que teve sua primeira edição realizada em 2019, também promete animar os penedenses e turistas no primeiro final de semana de janeiro. A festa que acontecerá na ‘Prainha Nova’ e com palco flutuante nas águas do São Francisco, terá como grande atração e pela primeira vez na cidade, o cantor baiano Saulo.

Dia 04 de janeiro de 2020

11h – Passeio de lancha e jet-ski;

14h – Corrida rústica;

16h – Exposição de barcos a vela, pôr do sol e atrações culturais na Praça 12 de Abril.

Dia 05 de janeiro de 2020

14h – Show no palco flutuante com Saulo, na Prainha Nova.

por Roberto Miranda