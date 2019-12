Em Alagoas, mais de 200 presos fazem provas do Enem

Data: 10/12/2019



Em Alagoas, 224 presos que cumprem pena nos presídios do estado se inscreveram para fazer as provas do Exame Nacional de Ensino Médio para os privados de liberdade (Enem/PPL), que acontece nesta terça e na quarta-feira (10 e 11).

As provas no estado são aplicadas em nove unidades prisionais de Maceió e no Presídio do Agreste, localizado em Girau do Ponciano, e têm duração de cinco horas, de 13h30 até as 18h30.

Este é o 8º ano consecutivo que os presos fazem o Enem. Segundo a assessoria da Secretaria de Estado de Ressocialização e Inclusão Social (Seris), o número de inscritos neste ano é 45% maior se comparado com o do ano passado, quando 184 se inscreveram.

A maioria dos custodiados que prestam o Enem encontra-se no Presídio Masculino Baldomero Cavalcanti, em Maceió. O exame contempla, ainda, os presos que cumprem pena no regime semiaberto.

Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), em todo país, 46.163 pessoas cumprindo penas ou medidas socioeducativas estão inscritas para as provas.

Fonte: G1/AL