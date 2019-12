Bom Jesus de Penedo: Credenciamento para ambulantes será aberto na segunda-feira, 16

Data: 11/12/2019



Quem estiver interessado em trabalhar como ambulante ou comerciante durante o Bom Jesus de Penedo 2020 deve se dirigir até a sede da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (Sedetur). A inscrição para o credenciamento aberto pela Prefeitura de Penedo acontece na próxima segunda-feira, 16 de janeiro.

O edital nº 004/2019 é direcionado para quem tiver interesse em exercer atividade de comércio eventual e temporário de “bebidas, alimentos, parque de diversões, bijuterias, confecções, adereços, artesanato e produtos importados” de 09 a 12 de janeiro de 2020, período do maior evento de caráter religioso e festivo do interior alagoano.

O chamamento público para trabalhar nos festejos alusivos ao Bom Jesus de Penedo prevê a apresentação dos seguintes documentos no ato da inscrição: documento de identidade pessoal válido, original e cópia; CPF (original e cópia); comprovante de residência (cópia); pagamento de taxa e formulário de adesão ao credenciamento, devidamente preenchido.

O formulário cujo modelo consta em anexo do edital publicado na edição de terça-feira, 10 de dezembro do Diário Oficial do Município também está disponível na Sedetur, localizada na Rua Sete de Setembro, nº 116, Centro Histórico, ao lado da antiga sede da Procuradoria Geral do Município.

Uma novidade divulgada sobre o comércio temporário durante o Bom Jesus de Penedo é o uso de barracas com área de 3 m x 3 metros, conforme divulgou o Secretário Pedro Soares. O modelo de bancas do tipo ‘feira’ não será permitido, com cada barraca no novo padrão podendo ser ocupada por até três credenciados, barateando custos para ambulantes e comerciantes.

São mais de cem pontos distribuídos em diferentes trechos das avenidas Beira Rio e Duque de Caxias, das imediações do supermercado Ki-Barato até o prédio da Delegacia de Polícia Civil, para comércio de ambulantes na orla de Penedo, food-trucks e ‘capeteiros’.

A inscrição do chamamento público está aberta até 11 de janeiro, na sede da Sedertur Penedo, no horário das 8h00 às 14h30.

por Fernando Vinícius – Decom PMP