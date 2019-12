Concurso juiz substituto: TJAL publica lista de convocados para a 2ª etapa

Data: 11/12/2019



O Tribunal de Justiça de Alagoas (TJ-AL) publicou, nesta quarta-feira (11), a lista de candidatos convocados para a segunda etapa do concurso de juiz substituto do Poder Judiciário estadual. Confira aqui a relação.

As provas da segunda etapa serão realizadas na Faculdade de Tecnologia de Alagoas (FAT), no Barro Duro. No dia 12 de janeiro, pela manhã, ocorrerá a prova discursiva.

A prova de sentença cível será no dia 18 de janeiro, no período da tarde. Já a prova de sentença criminal ocorrerá no dia 19 de janeiro, pela manhã.

Durante as provas discursiva e de sentenças, os candidatos poderão consultar legislação desacompanhada de anotação ou comentário, sendo proibida a consulta a obras doutrinárias, súmulas e orientação jurisprudencial. Todo o material será submetido a inspeção por equipe designada pela Fundação Carlos Chagas (FCC), organizadora do certame.

Os candidatos que forem flagrados utilizando material em desacordo com as determinações serão eliminados. O regulamento pode ser conferido no edital publicado no Diário da Justiça Eletrônico desta quarta (11).

A primeira etapa do certame (prova objetiva) foi realizada no dia 6 de outubro, em Maceió. Além das provas escritas (discursiva e de sentenças), o concurso terá as seguintes fases: sindicância da vida pregressa, exame de sanidade física e mental e exame psicotécnico; prova oral e avaliação de títulos.

Ao todo, 7.729 candidatos se inscreveram no certame, que oferta 20 vagas.

Fonte: TNH1